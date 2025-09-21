Logo Image

Νίκος Καπετανίδης: «Το κεφάλι μου δεν στέκεται καλά στους ώμους μου» – Στις 21 Σεπτεμβρίου 1921 ήρθε η επιβεβαίωση

Νίκος Καπετανίδης: «Το κεφάλι μου δεν στέκεται καλά στους ώμους μου» – Στις 21 Σεπτεμβρίου 1921 ήρθε η επιβεβαίωση

Ο γενναίος Πόντιος δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας «Εποχή» καταδικάστηκε σε θάνατο στα Δικαστήρια Ανεξαρτησίας της Αμάσειας

Ένα μέρος με ιδιαίτερη ομορφιά, η πατρίδα του αρχαίου Έλληνα γεωγράφου Στράβωνα, η Αμάσεια έμελλε να γίνει τόπος μαρτυρίου για εκατοντάδες επιφανείς Έλληνες, περίπου από τον Ιανουάριο του 1921 έως το 1923.

Μόνο τον Σεπτέμβριο του 1921, σύμφωνα με ιστορικές πηγές και μαρτυρίες, απαγχονίστηκαν 174 Έλληνες του Πόντου –ανάμεσά τους καθηγητές και μαθητές του Ελληνοαμερικανικού Κολεγίου Μερζιφούντας– ύστερα από συνοπτικές διαδικασίες και δίκες-παρωδία στα Δικαστήρια Ανεξαρτησίας της Αμάσειας, εκεί όπου οδηγήθηκαν οι εχθροί του καθεστώτος. Επρόκειτο για έναν ακόμα τρόπο εξόντωσης κατά τη δεύτερη και πιο σκληρή φάση της Γενοκτονίας των Ποντίων.

