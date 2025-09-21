Logo Image

Φωτιά στο Κουνούπι Αργολίδας: Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς

Κοινωνία

Φωτιά στο Κουνούπι Αργολίδας: Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς

argolidaplanet.com

Δύο φορές ενεργοποιήθηκε το 112

Καλύτερα είναι η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στο Κουνούπι Αργολίδας που καίει από το πρωί.

Στους πολίτες πήγε 2 φορές μήνυμα από το 112, ένα για ετοιμότητα και τελικά ακόμη ένα για εκκένωση.

Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν νωρίτερα, ενώ έφτασε βοήθεια και από την Αθήνα.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τον δήμαρχο Ερμιονίδας Γιάννη Γεωργόπουλο, η φωτιά βρίσκεται πλέον υπό έλεγχο, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει πλήρης αποκλιμάκωση της επιφυλακής. «Η ασφάλεια των πολιτών και η προστασία της περιοχής μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Παραμένουμε σε επιφυλακή και θα υπάρξει ενημέρωση για κάθε νεότερη εξέλιξη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργόπουλος, όπως αναφέρει το argolidaplanet.com.

