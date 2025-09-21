Φωτιά στο Κουνούπι Αργολίδας: Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς

Καλύτερα είναι η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στο Κουνούπι Αργολίδας που καίει από το πρωί.

Στους πολίτες πήγε 2 φορές μήνυμα από το 112, ένα για ετοιμότητα και τελικά ακόμη ένα για εκκένωση.

Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν νωρίτερα, ενώ έφτασε βοήθεια και από την Αθήνα.

Ενισχύονται οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κουνούπι Αργολίδας. Συνολικά επιχειρούν 72 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα, ενώ για την #αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 Α/Φ και 6 Ε/Π εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 21, 2025

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τον δήμαρχο Ερμιονίδας Γιάννη Γεωργόπουλο, η φωτιά βρίσκεται πλέον υπό έλεγχο, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει πλήρης αποκλιμάκωση της επιφυλακής. «Η ασφάλεια των πολιτών και η προστασία της περιοχής μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Παραμένουμε σε επιφυλακή και θα υπάρξει ενημέρωση για κάθε νεότερη εξέλιξη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργόπουλος, όπως αναφέρει το argolidaplanet.com.