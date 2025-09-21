Κρήτη: Φωτιά στον ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου – Μεγάλη κινητοποίηση

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Αγίου Νικολάου Κρήτης. Στάλθηκε μάλιστα μήνυμα από το 112 για τους καπνούς.

Η φωτιά ξέσπασε νωρίτερα το πρωί της Κυριακής και στο σημείο από την πρώτη στιγμή έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ Πυρκαγιά σε χώρο εναπόθεσης σκουπιδιών στην περιοχή #Αγίου_Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου ‼️ Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών… — 112 Greece (@112Greece) September 21, 2025

Συγκεκριμένα βρίσκονται και επιχειρούν 40 πυροσβέστες με περισσότερα από 12 οχήματα, ενώ ρίψεις νερού πραγματοποιούν δύο εναέρια μέσα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλείται κάποια κατοικημένη περιοχή.