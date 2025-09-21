Logo Image

Κοινωνία

Κρήτη: Φωτιά στον ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου – Μεγάλη κινητοποίηση

Ενεργοποιήθηκε το 112

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Αγίου Νικολάου Κρήτης. Στάλθηκε μάλιστα μήνυμα από το 112 για τους καπνούς.

Η φωτιά ξέσπασε νωρίτερα το πρωί της Κυριακής και στο σημείο από την πρώτη στιγμή έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Συγκεκριμένα βρίσκονται και επιχειρούν 40 πυροσβέστες με περισσότερα από 12 οχήματα, ενώ ρίψεις νερού πραγματοποιούν δύο εναέρια μέσα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλείται κάποια κατοικημένη περιοχή.

