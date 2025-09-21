Κρήτη: Φωτιά στον ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου – Μεγάλη κινητοποίηση

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Αγίου Νικολάου Κρήτης. Στάλθηκε μάλιστα μήνυμα από το 112 για τους καπνούς.
Η φωτιά ξέσπασε νωρίτερα το πρωί της Κυριακής και στο σημείο από την πρώτη στιγμή έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
Πυρκαγιά σε χώρο εναπόθεσης σκουπιδιών στην περιοχή #Αγίου_Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου
‼️ Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών…
— 112 Greece (@112Greece) September 21, 2025
Συγκεκριμένα βρίσκονται και επιχειρούν 40 πυροσβέστες με περισσότερα από 12 οχήματα, ενώ ρίψεις νερού πραγματοποιούν δύο εναέρια μέσα.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλείται κάποια κατοικημένη περιοχή.