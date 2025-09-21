Θεσσαλονίκη: Στον Εισαγγελέα ο 50χρονος αδελφοκτόνος

Στον εισαγγελέα έχει οδηγηθεί από το πρωί της Κυριακής ο 50χρονος που έπνιξε την αδερφή του με σακούλα μέσα στο σπίτι όπου διέμεναν στην περιοχή της Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival.gr αδελφοκτόνος έφτασε στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία.

O 50χρονος άνδρας φέρεται να προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο στην αδερφή του με τη χρήση σακούλας και στη συνέχεια να κάλεσε ο ίδιος την Άμεση Δράση.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο όπου εντόπισαν νεκρή τη γυναίκα και συνέλαβαν τον δράστη, ο οποίος κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου.