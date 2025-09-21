Θεσσαλονίκη: Συγκεντρώσεις για τον Πάνο Ρούτσι και τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου

Δύο συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί για σήμερα Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, η μια συγκέντρωση αλληλεγγύης αφορά στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, τον πατέρα του 22χρονου Ντένις που σκοτώθηκε στα Τέμπη.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το κάλεσμα είναι για τις 18:30 το απόγευμα στο «Δέντρο της Μνήμης», το οποίο βρίσκεται στη Νέα Παραλία και είναι αφιερωμένο στα 57 θύματα της τραγωδίας των Τεμπών.

Ακόμη μία συγκέντρωση και πορεία είναι προγραμματισμένη για απόψε στις 19:00 το απόγευμα, στο άγαλμα Βενιζέλου, με αφορμή τη συμπλήρωση επτά χρόνων από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου.

Λόγω της διαδήλωσης, τέσσερις σταθμοί του μετρό θα παραμείνουν κλειστοί από τις 18:00 το απόγευμα, όπως γνωστοποίησε η Thema.