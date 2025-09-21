Φωτιά τώρα στο Κουνούπι Αργολίδας – Ήχησε το 112

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κουνούπι Αργολίδας. Εστάλη μήνυμα από το 112 στους πολίτες της περιοχής ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 44 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχημάτων.

Από αέρος επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.