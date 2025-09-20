Logo Image

Θεσσαλονίκη: Κλειστοί την Κυριακή τέσσερις σταθμοί του μετρό λόγω διαδηλώσεων

Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Κλειστοί την Κυριακή τέσσερις σταθμοί του μετρό λόγω διαδηλώσεων

(ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ /EUROKINISSI)

Ποιοι σταθμοί θα είναι κλειστοί

Κλειστοί θα παραμείνουν το απόγευμα της Κυριακής τέσσερις σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω συγκέντρωσης για τα επτά χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου.

Ειδικότερα, η διαχειρίστρια εταιρεία αναφέρει σε ανακοίνωσή της:

«Κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, την Κυριακή 21/9, στις 18.00, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο».

Oι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την ώρα επαναλειτουργίας των συγκεκριμένων σταθμών.

H λειτουργία στους υπόλοιπους σταθμούς θα διεξάγεται κανονικά».

