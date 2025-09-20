Το Ιράν απειλεί να διακόψει τη συνεργασία του με τον ΔΟΑΕ σε περίπτωση επαναφοράς των κυρώσεων

Η συνεργασία του Ιράν με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) «θα ανασταλεί ουσιαστικά» εάν γίνει επαναφορά των κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών στη χώρα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν.

Η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία ξεκίνησαν μια διαδικασία 30 ημερών τον περασμένο μήνα για την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι δεν τήρησε μια συμφωνία του 2015 με τις παγκόσμιες δυνάμεις που είχε ως στόχο να την εμποδίσει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα.

Πηγή: Reuters