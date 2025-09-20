Logo Image

Το Ιράν απειλεί να διακόψει τη συνεργασία του με τον ΔΟΑΕ σε περίπτωση επαναφοράς των κυρώσεων

Κοινωνία

REUTERS/Lisa Leutner

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν

Η συνεργασία του Ιράν με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) «θα ανασταλεί ουσιαστικά» εάν γίνει επαναφορά των κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών στη χώρα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν.

Η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία ξεκίνησαν μια διαδικασία 30 ημερών τον περασμένο μήνα για την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι δεν τήρησε μια συμφωνία του 2015 με τις παγκόσμιες δυνάμεις που είχε ως στόχο να την εμποδίσει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα.

Πηγή: Reuters

