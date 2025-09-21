Εορτολόγιο 21 Σεπτεμβρίου: Σημαντική μέρα – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 σήμερα και στην Ορθόδοξη Εκκλησία έχουμε την απόδοση της εορτής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Κοδράτου του Αποστόλου, Ιερομάρτυρα και Επισκόπου Αθηνών, καθώς και του Προφήτη Ιωνά.

Ο Άγιος Κοδράτος υπήρξε Απόστολος από τους 70 και πρώτος Επίσκοπος Αθηνών. Κήρυξε με θάρρος το Ευαγγέλιο, αντιμετώπισε αντιδράσεις από τους ειδωλολάτρες και τελικά μαρτύρησε για την πίστη του, καταξιωμένος ως Ιερομάρτυρας.

Ο Προφήτης Ιωνάς, γνωστός από την Παλαιά Διαθήκη, κλήθηκε από τον Θεό να καλέσει σε μετάνοια τους Νινευίτες. Αρχικά αντέδρασε, αλλά με το θαυμαστό γεγονός του κήτους οδηγήθηκε στη σωτηρία και στο έργο του. Η ιστορία του αποτελεί διαχρονικό παράδειγμα μετάνοιας, συγχώρεσης και θείας ελεημοσύνης.

Η Απόδοση της εορτής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού υπενθυμίζει στους πιστούς τη δύναμη και τη σημασία του Σταυρού στη ζωή της Εκκλησίας, ενώ η Κυριακή μετά την Ύψωση αποτελεί συνέχεια της πανηγύρεως, δίνοντας έμφαση στη νίκη της Ορθοδοξίας μέσω του Σταυρού.

