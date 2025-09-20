Logo Image

Αποκλειστικό: Ο Βασίλης Χατζηπαναγής, ο μέγας του ελληνικού ποδοσφαίρου σε καφέ στη Νέα Ερυθραία

Ο «Νουρέγιεφ της μπάλας» παραμένει το ίδιο προσιτός με την περίοδο που μεσουρανούσε στα γήπεδα. Γράφει ο Σπύρος Δευτεραίος

Το όνομα του είναι μύθος, ακόμα και για τους νεότερους που δεν πρόλαβαν να τον δουν να παίζει στο γήπεδο. Υπήρξε ήρωας σε μια εποχή πιο ρομαντική, που μια ομάδα της περιφέρειας μπορούσε να φέρει τα πάνω-κάτω στο εγχώριο πρωτάθλημα.

Ο Βασίλης Χατζηπαναγής, ένας από τους σπουδαιότερους και πιο αγαπητούς παίκτες που πέρασαν από το ελληνικό ποδόσφαιρο, έζησε πολλά και αγαπήθηκε από τους φιλάθλους, όποια ομάδα και αν υποστήριζαν.

Θα μπορούσε να ήταν ένας από τους ακριβοθώρητους σταρ του ποδοσφαίρου, όμως το τίμιο και απλό παιδί από την Τασκένδη, δεν έφυγε ποτέ από μέσα του. Και χαιρόταν και τότε και τώρα με την αγάπη του κόσμου. Όλων των ηλικιών.

