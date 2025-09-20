Logo Image

Θεσσαλονίκη: Άνδρας έπνιξε την αδερφή του με σακούλα και κάλεσε μετά την αστυνομία

Κοινωνία

Βασίλης Παπαδόπουλος/Eurokinissi/Φωτογραφία αρχείου

Ερευνώνται τα αίτια της δολοφονίας

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, όπου μία 59χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε από τον 50χρονο αδερφό της.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:00 το μεσημέρι στην περιοχή Χαριλάου και πιο συγκεκριμένα στην οδό Αλεξανδρείας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 50χρονος άνδρας φέρεται να προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο στην αδερφή του με τη χρήση σακούλας και στη συνέχεια να κάλεσε ο ίδιος την Άμεση Δράση.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο όπου εντόπισαν νεκρή τη γυναίκα και συνέλαβαν τον δράστη, ο οποίος κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου.

Τα αίτια της δολοφονίας ερευνώνται ενώ δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη αν ο 50χρονος διέμενε μόνιμα με την αδελφή του στο ίδιο διαμέρισμα ή όχι.

