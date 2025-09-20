Θεσσαλονίκη: Άνδρας έπνιξε την αδερφή του με σακούλα και κάλεσε μετά την αστυνομία

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, όπου μία 59χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε από τον 50χρονο αδερφό της.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:00 το μεσημέρι στην περιοχή Χαριλάου και πιο συγκεκριμένα στην οδό Αλεξανδρείας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 50χρονος άνδρας φέρεται να προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο στην αδερφή του με τη χρήση σακούλας και στη συνέχεια να κάλεσε ο ίδιος την Άμεση Δράση.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο όπου εντόπισαν νεκρή τη γυναίκα και συνέλαβαν τον δράστη, ο οποίος κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου.

Τα αίτια της δολοφονίας ερευνώνται ενώ δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη αν ο 50χρονος διέμενε μόνιμα με την αδελφή του στο ίδιο διαμέρισμα ή όχι.