Μ. Καρυστιανού για ενδεχόμενο νέου κόμματος: Αν δημιουργηθεί κάτι συμβατό με τις σκέψεις μου, θα ήμουν μέρος του

Για το ενδεχόμενο να πολιτευτεί, μίλησε η Μαρία Καρυστιανού σε τηλεοπτική συνέντευξή της στο κανάλι του Mega μετά και από σχετική δημοσκόπηση, σύμφωνα με την οποία το 25% των πολιτών θα τη στήριζε εάν θα έκανε κόμμα.

«Για μένα αυτό το 25%, αν είναι αληθινό, μου δείχνει ότι η κοινωνία δεν θέλει πλέον κάτι που να προέρχεται από το σύστημα. Η κοινωνία έχει ανάγκη από ανθρώπους ανεξάρτητους και άφθαρτους, οι οποίοι θα έρθουν με νέο πρόγραμμα και θα μπουν μπροστά. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να ηγηθώ μίας τέτοιας προσπάθειας, αλλά δεν το βλέπω προσωπικά για μένα. Ακόμα δεν σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο, αλλά και εγώ είμαι στο 25% που νιώθω αυτή την ανάγκη. Αν δημιουργείτο κάτι που να ήταν συμβατό με τις σκέψεις μου, εννοείται ότι θα ήμουν μέρος του» είπε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση αν θα ήθελε να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Κώστα Αχ. Καραμανλή, η Μαρία Καρυστιανού απάντησε κατηγορηματικά: «όχι. Θεωρεί είναι ό,τι χειρότερο έχει υπάρξει στην Ελλάδα».

Διηγήθηκε με συγκλονιστικό τρόπο πως ήταν από τους λίγους γονείς που «άνοιξαν τη σακούλα» για το τελευταίο χάδι στο παιδί της, τη Μάρθη που σκοτώθηκε στο δυστύχημα. «Την άνοιξα γιατί ήθελα να δώσω αυτό το τελευταίο χάδι που δίνει ο γονιός στο παιδί του. Δεν μπορείς να δεχθείς ότι θάβεις κάτι που δεν έχεις δει τι είναι. Έπιασα το κάθε ένα κομματάκι ως τελευταίο χάδι και αναγνώρισα ένα συγκείμενο οστό πολύ ιδιαίτερο στο σώμα μας, το οποίο μετά από έναν χρόνο και πάνω, μπήκα στην διαδικασία να διαβάσω τις ιατροδικαστικές, γιατί δεν πίστευα ότι μπορεί να έχουν κάνει ακόμα και εκεί παρανομίες, είδα ότι δεν το αναφέρει κανένας. Στην συνέχεια συζητώντας με τους γονείς είπαμε πως “μπορεί να μην έχουμε τα παιδιά μας μέσα”. Δεν είμαστε καν σίγουροι για το τι έχουμε. Η μοναδική ελπίδα που έχουμε είναι να ξανανοίξει ο φάκελος “Τέμπη”», περιέγραψε.

«Αυτό που κάνει ο κ. Ρούτσι (σ.σ. απεργία πείνας και δίψας) έξω από την Βουλή, δείχνει την εικόνα της χώρας. Αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι “σκύβει το κεφάλι μπροστά μας”, ας περάσει μια βόλτα, ας μιλήσει με τον Πάνο, και να μάθει για ποιον λόγο δεν γίνεται αυτό που ζητάει αυτός ο γονιός και θα έπρεπε να γίνεται αυτεπάγγελτα. Στις εκθέσεις που έχουμε τις ιατροδικαστικές. Εγώ έχω στα χέρια μου δυο ιατροδικαστικές που είναι διαφορετικές», είπε η πρόεδρος του «Συλλόγου Τέμπη 2023».

Για την μερίδα ανθρώπων που «βλέπουν» ιδιοτέλεια στον αγώνα της, η Μαρία Καρυστιανού απάντησε: «Δεν ξέρω τι θα έκαναν στην θέση μου. Εγώ έχω υποσχεθεί ένα πράγμα: ότι ο αγώνας μου θα γίνει μέχρι τέλους προκειμένου να φτάσω εκεί που πρέπει, αυτό ορκίστηκα στο μνήμα της κόρης μου».

«Η αδιαφορία θα γραφεί στην ιστορία»

«Είδατε πώς μας αγάπησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης μετά τις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις;», σημείωσε με νόημα και συνέχισε: «Ξαφνικά όλοι βγήκαν και μιλούσαν για τα Τέμπη, μας θυμήθηκαν. Όταν ζητήσαμε να ελεγχθούν όλα, τότε φάνηκαν όλες οι συμφωνίες και η διαπλοκή της αντιπολίτευσης. Αυτή η αδιαφορία από όλο το πολιτικό σύστημα θα γραφτεί στην ιστορία».

«Δεν είμαστε μια “γροθιά” με τον Νίκο Πλακιά»

Για τις επαφές της με τον Νίκο Πλακιά είπε: «Δεν είμαστε «μία γροθιά» με τον Νίκο Πλακιά. Ο στόχος είναι κοινός, ναι, αλλά υπάρχει μια διαφορετική στρατηγική. Σε προσπάθειες που έκανα με τον Νίκο Πλακιά, είπα ότι μπορούμε να συζητάμε την διαφορετική στρατηγική μεταξύ μας, αλλά στον δημόσιο λόγο αυτά δημιουργούν αμφιβολία. Η αμφιβολία στο δικαστήριο θα μας “κάψει” όλους. Έχουμε εξηγήσει στον Νίκο Πλακιά ότι η διχογνωμία δεν βοηθάει κάπου και πρέπει να τα βρουν οι επιστήμονες. Δεν βοηθάει κανέναν να είμαστε σε δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ μας».