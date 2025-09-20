Ο Κώστας Παπανικολάου μάρτυρας τροχαίου – Απασχόλησε δύο παιδιά για να μην δουν τη μητέρα τους τραυματισμένη

Λίγη ώρα μετά τη λήξη του φιλικού αγώνα Ολυμπιακού – Armani Milano στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού, ο Κώστας Παπανικολάου βρέθηκε μπροστά σε ένα απρόοπτο περιστατικό.

Ο αρχηγός της Εθνικής ομάδας Μπάσκετ και του Ολυμπιακού έγινε μάρτυρας τροχαίου ατυχήματος στο πάρκινγκ του γηπέδου.

Την ώρα που συμπαίκτες, προπονητές και μέλη του ιατρικού τιμ υπέγραφαν αυτόγραφα στους φιλάθλους, λίγα μέτρα πιο πέρα ένα αυτοκίνητο παρέσυρε μια μητέρα μαζί με τα δύο παιδιά της, περίπου έξι ετών. Οι συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Παπανικολάου έσπευσε να απομακρύνει τα δύο παιδιά από το σημείο, ώστε να μη δουν τη μητέρα τους τραυματισμένη στο οδόστρωμα. Απασχόλησε τα δύο μικρά παιδιά μέχρι να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στη μητέρα τους.