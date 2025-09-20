Από τον εφιάλτη της Μικρασιατικής Καταστροφής στα Απολυμαντήρια της Καλαμαριάς

Προσφυγομάνα. Αυτός είναι ένας χαρακτηρισμός για τη Θεσσαλονίκη, που υποδηλώνει μια μητρική αγκαλιά για τους ξεριζωμένους, για να βρουν τη φροντίδα ώστε να ξανασταθούν στα πόδια τους. Αυτή είναι και μια… ρομαντική θεώρηση της Ιστορίας.

Γιατί η υποχρεωτική καραντίνα και η προσωρινή στέγαση στα Απολυμαντήρια της Καλαμαριάς, με το διαλυμένο και βαθιά διχασμένο κράτος να πρέπει να αντιμετωπίσει το οξύ πρόβλημα της αποκατάστασης, ιδίως μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και την επακόλουθη Ανταλλαγή, δεν είχε τίποτα το ρομαντικό. Αντιθέτως.

