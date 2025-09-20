Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: ΦΠΑ, αναθέσεις, συντάξεις και Τέμπη στον Τύπο

Δείτε όλα τα σημερινά πρωτοσέλιδα εδώ.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Στον αυτόματο ο ΦΠΑ από το Α έως το Ω”

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Τα 5+1 “μυστικά” για μεγαλύτερη σύνταξη”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “Η οργή των νεκρών”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Ποιοι γλιτώνουν την ΕΑΣ το 2026”

ΕΣΤΙΑ: “”Σιωπή των αμνών” στην Νέα Δημοκρατία”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “Το μεγάλο πλιάτσικο με τις αναθέσεις”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Οι πέντε λόγοι που μένουν κλειστά 500.000 σπίτια”

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Να σταματήσει η γενοκτονία. Καμία συνεργασία με το κράτος-δολοφόνο. Λευτεριά στην Παλαιστίνη!”

ΤA NEA: “Επιχείρηση “8η Οκτωβρίου””

ΚONTRA: “Την… ανώνυμη διαπλοκή καταγγέλει ο Μητσοτάκης”