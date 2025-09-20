Logo Image

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: ΦΠΑ, αναθέσεις, συντάξεις και Τέμπη στον Τύπο

Κοινωνία

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: ΦΠΑ, αναθέσεις, συντάξεις και Τέμπη στον Τύπο

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Επισκόπηση Τύπου

Δείτε όλα τα σημερινά πρωτοσέλιδα εδώ.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Στον αυτόματο ο ΦΠΑ από το Α έως το Ω”

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Τα 5+1 “μυστικά” για μεγαλύτερη σύνταξη”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “Η οργή των νεκρών”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Ποιοι γλιτώνουν την ΕΑΣ το 2026”

ΕΣΤΙΑ: “”Σιωπή των αμνών” στην Νέα Δημοκρατία”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “Το μεγάλο πλιάτσικο με τις αναθέσεις”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Οι πέντε λόγοι που μένουν κλειστά 500.000 σπίτια”

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Να σταματήσει η γενοκτονία. Καμία συνεργασία με το κράτος-δολοφόνο. Λευτεριά στην Παλαιστίνη!”

ΤA NEA: “Επιχείρηση “8η Οκτωβρίου””

ΚONTRA: “Την… ανώνυμη διαπλοκή καταγγέλει ο Μητσοτάκης”

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube