Καιρός: Δροσιά και θυελλώδεις βοριάδες έως 8 μποφόρ

Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται για σήμερα Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου από την ΕΜΥ, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο μέχρι τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά τους 31 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου, τοπικά στην νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 29 με 31 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Αύριο Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου

Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και την Κρήτη.

Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στην Εύβοια μέχρι το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο μέχρι τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα νοτιοανατολικά. Θα φτάσει στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 30 με 31 και τοπικά τους 32 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.