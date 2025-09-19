ΥΠΕΝ: Τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας που παίρνουν παράταση – Οι ημερομηνίες

Παρατάσεις στην ολοκλήρωση προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ανακοίνωσε απόψε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ειδικότερα, οι παρατάσεις έχουν ως εξής:

Εξοικονομώ 2021: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος είναι η 28η Φεβρουαρίου 2026.

Εξοικονομώ 2023: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος είναι η 30η Απριλίου 2026.

Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος είναι η 30η Απριλίου 2026.

Εξοικονομώ 2025: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος είναι η 31η Μαΐου 2026.

Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα:Η καταληκτική ημερομηνία εξαργύρωσης επιταγών του προγράμματος, είναι η 30η Απριλίου 2026.

Ενεργειακή απόδοση επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα: Η ολοκλήρωση του έργου, παρατείνεται έως την 30η Απριλίου 2026.

Αλλάζω Συσκευή για τις επιχειρήσεις: Η ολοκλήρωση του έργου, παρατείνεται έως την 30η Απριλίου 2026.

Πρόγραμμα Φοίβος και Αθηνά: Η προθεσμία υλοποίησης των προγραμμάτων, παρατείνεται έως την 30η Απριλίου 2026.

Ορεινά Τουριστικά Καταλύματα: Η προθεσμία υλοποίησης του προγράμματος, παρατείνεται έως την 30η Απριλίου 2026.

Προγράμματα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» και «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι»: Η καταληκτική προθεσμία ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου των έργων, παρατείνεται έως την 30η Απριλίου 2026.

Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επιδοτούμενων δράσεων, παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2026.

Πρόγραμμα Συστήματα Αποθήκευσης στις επιχειρήσεις: Η ολοκλήρωση του έργου παραμένει στην ίδια ημερομηνία ολοκλήρωσης, την 30η Απριλίου 2026.

Τέλος, το πρόγραμμα Παραγωγικές Επενδύσεις Πράσινης Οικονομίας “Produc – E Green” λαμβάνει παράταση ολοκλήρωσης έως τις 30 Απριλίου 2026.

Όπως αναφέρει το ΥΠΕΝ, με τις παρατάσεις αυτές διασφαλίζεται η ομαλή υλοποίηση των έργων, η πλήρης αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και η μέγιστη ωφέλεια για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Τονίζει ακόμη ότι δίνει προτεραιότητα στην ενεργειακή εξοικονόμηση και στη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων, προσφέροντας τον αναγκαίο χρόνο για την ολοκλήρωση των έργων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του και την ένταξη του μέγιστου αριθμού ωφελούμενων.