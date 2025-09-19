Logo Image

Πυρκαγιά στο Μενίδι: Σκηνικό κόλασης, η φωτιά επεκτάθηκε σε επιχείρηση υποδημάτων

Πυρκαγιά στο Μενίδι: Σκηνικό κόλασης, η φωτιά επεκτάθηκε σε επιχείρηση υποδημάτων

(ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Κατά πληροφορίες απειλεί και τρίτο εργοστάσιο

Σε επιχείρηση υποδημάτων έχει επεκταθεί η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής αρχικά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης με παλέτες και ξυλεία στο Μενίδι.

Η πυρκαγιά κατέκαψε εύφλεκτα υλικά, με αποτέλεσμα να πάρει γρήγορα διαστάσεις και να προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο σημείο, Τατοΐου και Κηφισίας, έσπευσε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, με 30 πυροσβέστες και 12 οχήματα να επιχειρούν για την κατάσβεσή της, στην οποία συνδράμει κι ένα ελικόπτερο. Γρήγορα, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και 44 πυροσβέστες με 20 οχήματα συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες, ενώ από αέρος συμμετέχουν στην κατάσβεση τρία ελικόπτερα

Μία μεγάλη στήλη πυκνού μαύρου καπνού υψώθηκε γρήγορα στον ουρανό καθιστάμενη ορατή τόσο από την εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας όσο και από πολλές περιοχές της Αττικής.

Μαύροι καπνοί είναι ορατοί σε αρκετές περιοχές.

Μήνυμα από το 112 για τους καπνούς

Μέσω μηνύματος από το 112, οι κάτοικοι της περιοχής κλήθηκαν να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, διατηρώντας κλειστές τις πόρτες και τα παράθυρα.

Ειδικότερα, στο μήνυμα αναφέρεται: «Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Επικίνδυνοι καπνοί. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο κλήθηκαν να σπεύσουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Αναλυτικότερα, μετά και την ενίσχυση των δυνάμεων, στο σημείο επιχειρούν 44 πυροσβέστες με 20 οχήματα και 3 ελικόπτερα.

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Τατοΐου

Λόγω της πυρκαγιάς, η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Τατοΐου από το ύψος της συμβολής της με την οδό Κύμης έως την οδό Δεκελείας.

Εικόνες

Φωτ. ΙΝΤΙΜΕ/ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Φωτ. ΙΝΤΙΜΕ/ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Φωτ. ΙΝΤΙΜΕ/ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Φωτ. ΙΝΤΙΜΕ/ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Φωτ. ΙΝΤΙΜΕ/ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Φωτ. ΙΝΤΙΜΕ/ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Φωτ. ΙΝΤΙΜΕ/ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Φωτ. ΙΝΤΙΜΕ/ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Φωτ. ΙΝΤΙΜΕ/ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Φωτ. ΙΝΤΙΜΕ/ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Φωτ. ΙΝΤΙΜΕ/ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Φωτ. ΙΝΤΙΜΕ/ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Φωτ. ΙΝΤΙΜΕ/ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Φωτ. ΙΝΤΙΜΕ/ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Φωτ. ΙΝΤΙΜΕ/ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Φωτ. ΙΝΤΙΜΕ/ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Φωτ. ΙΝΤΙΜΕ/ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

