Ίωνας και Λουκιανός: «Μπήκαμε φυλακή ο ένας για τον άλλο» λένε οι δύο εθελοντές που κατηγορήθηκαν ως εμπρηστές

«Μπήκαμε φυλακή ο ένας για τον άλλο, γιατί ήμασταν ενωμένοι, εντάξει δεν πάει πιο πάνω». Οι δύο νέοι, 25 και 21 ετών, που είχαν προφυλακιστεί κατηγορούμενοι για τη φωτιά στο Γηροκομείο της Πάτρας στις 13 Αυγούστου, σε μία ανατροπή της υπόθεσης αφέθηκαν ελεύθεροι, 36 ημέρες μετά την προφυλάκιση τους.

Ο Ίωνας και ο Λουκιανός που βρίσκονταν σε διαφορετικές φυλακές, με το που πέρασαν τις πύλες της εξόδου, δεν περίμεναν να φτάσουν στην Πάτρα. Συναντήθηκαν σε έναν παράδρομο της Εθνικής Οδού, και on camera διατράνωσαν την αξία της φιλίας,

Αρχικά για την φωτιά είχε συλληφθεί ο Ίωνας. Ο Λουκιανός που έσπευσε στην ανακρίτρια προς υπεράσπιση του φίλου του, μετά από 6 ώρες κατάθεση, βρέθηκε και ο ίδιος στην φυλακή.

Και οι δύο επέμεναν στην αθωότητά τους, λέγοντας ότι ήταν εθελοντές που συνέδραμαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.

«Του είπα “μάλλον δεν έπρεπε να έχεις πάει, θα έμπλεκες”» δήλωσε ο Ίωνας, με τον Λουκιανό να ξεκόβει: «Πέρα από το ότι είναι αδελφικός μου φίλος, για τον κάθε αθώο θα πήγαινα. Του είπα “μην ξαναπείς τέτοια κουβέντα, δεν υπάρχει περίπτωση”. Το ίδιο θα έκανε και για εμένα δεν θα το σκεφτόταν δεύτερη φορά» τόνισε.

Μου πήρε καιρό να συνειδητοποιήσω πως πήγα να βοηθήσω και τώρα είμαι φυλακή. Ξύπνησα μια μέρα και λέω “πού βρίσκομαι;”», παραδέχεται πάντως.

Παρά την περιπέτειά τους, οι δύο νέοι δεν σκέφτονται να εγκαταλείψουν τον εθελοντισμό, που στάθηκε η -άδικη- αφορμή για να βρεθούν έγκλειστοι.

«Να μην σταματήσει κανείς να προσπαθεί και να βοηθάει, παρά την αδικία που έγινε και που έχει γίνει και πιο παλιά που έμαθα από γνωστό πως έκατσε 11 μήνες ο άνθρωπος, εμείς πάλι καλά φύγαμε και νωρίς», λέει ο Λουκιανός .