Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 20 Σεπτεμβρίου

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025, τη μνήμη του Αγίου Ευσταθίου του Μεγαλομάρτυρα και της οικογένειάς του: της συζύγου του Θεοπίστης και των παιδιών τους, Αγαπίου και Θεοπίστου, που μαρτύρησαν όλοι για την πίστη τους στον Χριστό.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

Ο Άγιος Ιλαρίων ο Νέος, Οσιομάρτυρας από την Κρήτη

Ο Όσιος Ιωάννης ο Ξένος εκ Σίβα Πυργιωτίσσης

Ο Άγιος Ευστάθιος ο Κατάφλωρος, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης

Η Σύναξη της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας στη Μεσσηνία

Ο Άγιος Ευστάθιος υπήρξε στρατηγός του ρωμαϊκού στρατού. Μεταστράφηκε στον Χριστιανισμό έπειτα από θαυμαστή εμφάνιση του Σταυρού ανάμεσα στα κέρατα ενός ελαφιού. Η ζωή του, γεμάτη δοκιμασίες και συμφορές, δεν τον λύγισε, αλλά τον έκανε ακόμη πιο σταθερό στην πίστη. Μαζί με τη σύζυγό του Θεοπίστη και τα παιδιά τους, οδηγήθηκαν στο μαρτύριο, αναδεικνυόμενοι σύμβολα οικογενειακής αφοσίωσης και ακλόνητης χριστιανικής πίστης.

Ο Άγιος Ιλαρίων ο Νέος μαρτύρησε στην Κρήτη, δίνοντας παράδειγμα θάρρους απέναντι στους κατακτητές.

Ο Όσιος Ιωάννης ο Ξένος υπήρξε σημαντικός μοναχός της Κρήτης και τιμάται ως προστάτης και ανακαινιστής μονών.

Ο Άγιος Ευστάθιος ο Κατάφλωρος διετέλεσε Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, διακρινόμενος για τη ρητορική του δεινότητα και την αγωνιστικότητά του.

Η Παναγία η Βουλκανιώτισσα τιμάται ιδιαίτερα στη Μεσσηνία, όπου η ιερά εικόνα της συνδέεται με θαύματα και με την προστασία του τόπου σε δύσκολες στιγμές.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Ευχές για την ονομαστική τους εορτή δέχονται σήμερα οι: