Κοινωνία

Κοζάνη: Από οβίδα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου η έκρηξη στο Τσοτύλι

Πηγή: SieraFM

Νέα τροπή λαμβάνουν οι έρευνες στην έκρηξη που έγινε νωρίς το μεσημέρι σε μάντρα με σκαπτικά μηχανήματα στο Τσοτύλι Κοζάνης.

Οι αστυνομικοί αργά το απόγευμα εντόπισαν θραύσματα πυρομαχικών στο σημείο έκρηξης.

Ενημερώθηκε αμέσως το αρμόδιο τμήμα του Στρατού και οι πυροτεχνουργοί που έφθασαν στο σημείο μετά από έρευνα διαπίστωσαν ότι η έκρηξη προήλθε από οβίδα του Β Παγκοσμίου πολέμου την οποία φαίνεται ότι οι δύο τραυματίες υπό αδιευκρίνιστες μέχρι τώρα συνθήκες επιχείρησαν να επεξεργαστούν.

Να σημειώσουμε ότι ο ένας εκ των δύο τραυματιών μεταφέρθηκε εσπευσμένα και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

