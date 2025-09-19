Μαρία Καρυστιανού: Η κατάσταση έχει εκτραχυνθεί στη χώρα μας

Να αντιδράσουν όλα τα ευρωπαϊκά όργανα, καλεί ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, μέσω δελτίου Τύπου που εξέδωσε επισημαίνοντας ότι «η κατάσταση στη χώρα μας έχει εκτραχυνθεί».

Όπως αναφέρει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών «εκκρεμεί στην PETI αναφορά του από το 2024 για την πολλαπλή παραβίαση στην Ελλάδα της ενωσιακής νομοθεσίας και ως προς την ασφάλεια και εποπτεία των Μεταφορών και ως προς την κατάλυση του Κράτους Δικαίου» και καλεί «όλα τα ευρωπαϊκά όργανα και την EPPO που ήδη ερευνά τα σε βάρος της ΕΕ εγκλήματα της υπόθεσης των Τεμπών, να αντιδράσουν άμεσα, ώστε η Ευρώπη να αποδείξει ότι είναι αληθής θεματοφύλακας του Κράτους Δικαίου».

Στο δελτίο Τύπου αναφέρεται επίσης ότι «η κατάσταση έχει εκτραχυνθεί στη χώρα μας και αυτήν τη στιγμή γονέας θύματος, ο Πάνος Ρούτσι, με προβλήματα υγείας κάνει απεργία πείνας εδώ και 4 μέρες διότι ο διορισθείς έπειτα από παρέμβαση του Πρωθυπουργού Ανακριτής αρνείται επίμονα την εκταφή των νεκρών, και έτσι δεν μας επιτρέπονται ούτε οι εξετάσεις DNA, ούτε οι εξετάσεις για τον εντοπισμό του παράνομου χημικού φορτίου, για το οποίο υπάρχει και πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ με συμμετοχή εκπροσώπου του ERA» αναφέρεται χαρακτηριστικά

Το θέμα γνωστοποίησε με ανάρτηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Πρόεδρος του Συλλόγου «Τέμπη 28/2/23» κυρία Μαρία Καρυστιανού.

Η Πρόεδρος του Συλλόγου «Τέμπη 28/2/23»

Μαρία Καρυστιανού

Αθήνα 19/9/25»