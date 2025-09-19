Ελένη Βιτάλη: Μια αυθεντική φωνή που σφράγισε το ελληνικό τραγούδι

Η Ελένη Βιτάλη, γεννημένη στις 19 Σεπτεμβρίου 1954 στα Τρίκαλα, είναι μια από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού, με καριέρα που εκτείνεται σε πάνω από πέντε δεκαετίες.

Με την ιδιαίτερη χροιά και το μοναδικό εύρος της φωνής της, έχει χαράξει μια ξεχωριστή διαδρομή, ισορροπώντας με μαεστρία ανάμεσα στο παραδοσιακό, το λαϊκό και το έντεχνο τραγούδι.

Με ρίζες γερές

Η Ελένη Βιτάλη προέρχεται από μουσική οικογένεια Ρομά καταγωγής. Ο πατέρας της, Τάκης (Δημήτρης) Λαβίδας, έπαιζε σαντούρι, ενώ η μητέρα της, Λούση (Χαρίκλεια) Καραγεωργίου, ήταν τραγουδίστρια σε πανηγύρια. Η μουσική δεν ήταν απλώς παρούσα στην οικογένεια· ήταν το ίδιο το υπόβαθρό της.

Διαβάστε περισσότερα στο pontosnews.gr