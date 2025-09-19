ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν δεν απέκλεισε αναστολή της χρηματοδότησης – «Ανακτήσαμε περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ από την Ελλάδα»

«Μέχρι στιγμής οι ελληνικές Αρχές έχουν συμμορφωθεί» με όσα έχει ζητήσει η Επιτροπή και δεν συντρέχει λόγος αναστολής χρηματοδότησης, σύμφωνα με δηλώσεις του αρμόδιου εκπρόσωπου για αγροτικά θέματα, Μπάλας Ουζβάρι. Την ίδια στιγμή, απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, επιβεβαίωσε ότι η Ελλάδα έχει προθεσμία μέχρι τις 2 Νοεμβρίου να καταθέσει νέο βελτιωμένο σχέδιο δράσης που θα αντιμετωπίζει ικανοποιητικά τις ανησυχίες της για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, ο Μπάλας Ουζβάρι, ερωτηθείς σχετικά με την επιστολή της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τις ελληνικές Αρχές που διέρρευσε στον ελληνικό Τύπο, απάντησε το ζήτημα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ χρονολογείται από τον Σεπτέμβριο του 2024.

«Εκείνη την εποχή, η Επιτροπή διενήργησε έλεγχο και εντοπίσαμε σοβαρά ζητήματα όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας του ελληνικού οργανισμού ΟΠΕΚΕΠΕ. Εξαιτίας αυτού, ζητήσαμε ένα σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «οι ελληνικές Αρχές άρχισαν να εργάζονται πάνω σε ένα σχέδιο δράσης, το οποίο υπέβαλαν στις αρχές Ιουνίου 2025».

Στη συνέχεια η Επιτροπή εξέτασε λεπτομερώς το σχέδιο και στις αρχές Αυγούστου απάντησε εκ νέου στις ελληνικές αρχές «εκφράζοντας ανησυχίες», διότι «δεν ήταν πλήρως ικανοποιημένη» από την απάντηση που έλαβε. Η Επιτροπή «εξήγησε πολύ καλά» στην επιστολή της, «τον τρόπο με τον οποίο περιμένουμε από τις ελληνικές Αρχές να βελτιώσουν περαιτέρω το σχέδιο δράσης», ανέφερε ο Μπ. Ουζβάρι.

Οι ελληνικές Αρχές «έχουν δύο μήνες για να απαντήσουν», είπε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, προσθέτοντας ότι «καθώς περιμένουμε το ενημερωμένο σχέδιο δράσης από τις ελληνικές αρχές, εν τω μεταξύ υπάρχουν καλές επαφές μεταξύ των δύο πλευρών».

Ο Μπ. Ουζβάρι εξήγησε, επίσης, ότι «μέχρι στιγμής οι ελληνικές Αρχές συμμορφώθηκαν με όσα έχουμε ζητήσει από την αρμόδια αρχή διαδικαστικά».

«Δεν έχουμε κανένα λόγο να υποθέσουμε ότι το ενημερωμένο σχέδιο δράσης δεν θα παραδοθεί εγκαίρως», είπε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής. Σημείωσε, ωστόσο, ότι «εάν ένα σχέδιο δράσης δεν υποβληθεί εγκαίρως, αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε αναστολή της χρηματοδότησης».

Για την ενσωμάτωση στην ΑΑΔΕ

Όσον αφορά την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Ελλάδας), η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι κατόπιν αιτήματος των ελληνικών Αρχών, η Επιτροπή αποφάσισε να δώσει εξάμηνη παράταση, μέχρι τις αρχές Μαρτίου, ώστε να δοθεί χρόνος για να συμφωνηθεί το σχέδιο δράσης. Όπως είπε ο Μπ. Ουζβάρι, αυτό «αποτελεί μέρος των συζητήσεων και είναι ένα θέμα που βρίσκεται σε εξέλιξη».

Σημειώνεται ότι αρχικά είχε δοθεί στην Ελλάδα προθεσμία να καταθέσει νέο βελτιωμένο σχέδιο δράσης μέχρι τις 2 Οκτωβρίου, αλλά λόγω των διακοπών του Αυγούστου η διορία μετατέθηκε για τις 2 Νοεμβρίου.

Ανάκτηση 500 εκατ. ευρώ

Ο κ. Ουζβάρι, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ρωτήθηκε και για την ανάκτηση κονδυλίων, τονίζοντας πως «όταν εντοπίζουμε ελλείψεις, μπορούμε να ζητήσουμε επιστροφή χρημάτων. Για παράδειγμα, τον Ιούνιο πήραμε μια απόφαση συμμόρφωσης και ανακτήσαμε περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ από την Ελλάδα. Άρα οι έλεγχοι γίνονται συνεχώς και μας δίνουν τη δυνατότητα να ανακτούμε κονδύλια που δεν χρησιμοποιήθηκαν σωστά».