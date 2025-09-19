River West: Λήξη συναγερμού – Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στο εμπορικό κέντρο

Φάρσα αποδείχθηκε το απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στο εμπορικό κέντρο River West, στη λεωφόρο Κηφισού.

Κατά τον έλεγχο που έγινε από κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών (ΤΕΕΜ) της Ελληνικής Αστυνομίας, δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο.

Υπενθυμίζεται ότι η Αστυνομία προχώρησε σε προληπτική εκκένωση του εμπορικού κέντρου, καθώς στις 14:26 άγνωστος τηλεφώνησε στο 100 και προειδοποίησε πως έχει τοποθετήσει εκρηκτικό μηχανισμό στο εμπορικό κέντρο, χωρίς όμως να δώσει χρονικό περιθώριο.

Σε ανακοίνωσή του το River West σημειώνει πως, αφού διαπιστώθηκε πως οι χώροι είναι απολύτως ασφαλείς, το εμπορικό κέντρο είναι και πάλι ανοικτό για τους επισκέπτες.

