Νέο εθελοντικό στρατιωτικό πρόγραμμα στη Γαλλία εν όψει στρατιωτικών προκλήσεων

Το γραφείο του Γάλλου πρωθυπουργού υπαινίχθηκε την Παρασκευή ότι έρχεται μια ανανεωμένη, προαιρετική στρατιωτική θητεία.

Παρότι τα σχέδια δεν φτάνουν μέχρι την υποχρεωτική στράτευση, το εθελοντικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει πιθανότατα σοβαρή στρατιωτική εκπαίδευση και έχει σχεδιαστεί για να ανοίξει το δρόμο για στρατολόγηση στις ενεργές ένοπλες δυνάμεις ή στις εφεδρείες.

Αυτό συμβαίνει καθώς ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία και η Πολωνία, αντιμετωπίζουν προβλήματα στρατολόγησης, ενώ η ήπειρος προετοιμάζεται για ενδεχόμενο πόλεμο με τη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Νέο πλαίσιο στρατιωτικής θητείας για τους νέους

Τον Ιούλιο, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είπε ότι η Γαλλία θα καταρτίσει «ένα νέο πλαίσιο για να επιτρέψει στους νέους να υπηρετήσουν». Παρότι βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, η ανακοίνωση της Παρασκευής δείχνει ότι οι εργασίες για την υλοποίησή του προχωρούν.

Στο πλαίσιο ευρύτερης αναδιάρθρωσης κρατικών οργανισμών, το γραφείο του πρωθυπουργού Σεμπαστιέν Λεκορνού ανακοίνωσε ότι θα καταργηθεί μια μονάδα υπεύθυνη για την αμφιλεγόμενη λεγόμενη καθολική εθνική υπηρεσία, «στο πλαίσιο της επικείμενης δημιουργίας προαιρετικής στρατιωτικής θητείας».

Η καθολική εθνική υπηρεσία και η αρχική της μορφή

Η Γαλλία δημιούργησε την καθολική εθνική υπηρεσία το 2019 — μια μήνα διάρκεια προαιρετική υπηρεσία για εθελοντές ηλικίας 15-17 ετών, με στόχο τη μετάδοση των γαλλικών αξιών.

Το πολιτικό πρόγραμμα, όπου οι εθελοντές φορούν στρατιωτική στολή, θεωρήθηκε ως πρώτο βήμα προς τη στρατιωτική θητεία — αλλά όσοι συμμετέχουν λαμβάνουν ελάχιστη πραγματική στρατιωτική εκπαίδευση.

Η έλλειψη συμμετοχής στο πρόγραμμα, καθώς και η ανάγκη στρατολόγησης περισσότερων ατόμων για τις ένοπλες δυνάμεις ώστε να εκπληρωθούν οι δεσμεύσεις του ΝΑΤΟ και να ενισχυθεί η αποτροπή κατά της Ρωσίας, πυροδότησε συζητήσεις για την επαναφορά της εθελοντικής στρατιωτικής υπηρεσίας.

Τρέχοντα προγράμματα και στρατηγικές αναθεωρήσεις

Προς το παρόν δεν υπάρχει συζήτηση για επαναφορά της υποχρεωτικής στράτευσης στη Γαλλία, η οποία είχε καταργηθεί από τον πρώην πρόεδρο Ζακ Σιράκ το 1997.

Υπάρχει σήμερα διαφορετικό πρόγραμμα εθελοντικής στρατιωτικής υπηρεσίας, αλλά επικεντρώνεται στην παροχή δεξιοτήτων στους νέους για πολιτική εργασία, όπως η απόκτηση διπλώματος οδήγησης.

Η επικαιροποιημένη Εθνική Στρατηγική Ανασκόπηση της Γαλλίας, που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο, ζητούσε αναθεώρηση αυτού του προγράμματος ώστε να επικεντρώνεται περισσότερο στην άμυνα και στην ενίσχυση της στρατολόγησης.

Με πληροφορίες από POLITICO