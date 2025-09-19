Φωτιά τώρα στο Μενίδι

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στο Μενίδι.

Πρόκειται για επιχείρηση με παλέτες και ξυλεία, κατά πληροφορίες της ΕΡΤ, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες να μην επεκταθεί η πυρκαγιά.

Μαύροι καπνοί είναι ορατοί σε αρκετές περιοχές.

Μήνυμα από το 112 για τους καπνούς

Μέσω μηνύματος από το 112, οι κάτοικοι της περιοχής κλήθηκαν να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, διατηρώντας κλειστές τις πόρτες και τα παράθυρα.

Ειδικότερα, στο μήνυμα αναφέρεται: «Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Επικίνδυνοι καπνοί. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή #Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής ‼️ Επικίνδυνοι καπνοί ‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) September 19, 2025

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο κλήθηκαν να σπεύσουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, αλλά και ελικόπτερο.

Αναλυτικότερα, κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, 12 οχήματα και 1 ελικόπτερο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

#Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στην περιοχή των Αχαρνών Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες, 12 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 19, 2025

_