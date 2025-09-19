Logo Image

Φωτιά τώρα στο Μενίδι

Κοινωνία

Φωτιά τώρα στο Μενίδι

Φωτ. αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Μήνυμα από το 112 για τους καπνούς - Στο σημείο κλήθηκαν να σπεύσουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στο Μενίδι.

Πρόκειται για επιχείρηση με παλέτες και ξυλεία, κατά πληροφορίες της ΕΡΤ, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες να μην επεκταθεί η πυρκαγιά.

Μαύροι καπνοί είναι ορατοί σε αρκετές περιοχές.

Μήνυμα από το 112 για τους καπνούς

Μέσω μηνύματος από το 112, οι κάτοικοι της περιοχής κλήθηκαν να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, διατηρώντας κλειστές τις πόρτες και τα παράθυρα.

Ειδικότερα, στο μήνυμα αναφέρεται: «Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Επικίνδυνοι καπνοί. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο κλήθηκαν να σπεύσουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, αλλά και ελικόπτερο.

Αναλυτικότερα, κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, 12 οχήματα και 1 ελικόπτερο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

