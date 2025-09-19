Λ. Κηφισού: Εκκενώνεται το εμπορικό κέντρο River West – Τηλεφώνημα για βόμβα

Σε εκκένωση του εμπορικού κέντρου River West, στη λεωφόρο Κηφισού, προχωρούν οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ελληνική Αστυνομία που επικαλείται το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, στις 2:26 μ.μ., σήμερα Παρασκευή, άγνωστος τηλεφώνησε στο 100 και προειδοποίησε πως έχει τοποθετήσει εκρηκτικό μηχανισμό στο εμπορικό κέντρο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άγνωστος δεν έδωσε χρονικό περιθώριο.

Συναγερμός στις αρχές

Στο σημείο κλήθηκαν να σπεύσουν αστυνομικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων και κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να πραγματοποιήσουν ελέγχους στους χώρους του εμπορικού κέντρου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ