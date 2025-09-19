Πάντειο Πανεπιστήμιο: Συνέδριο για μια Εναλλακτική Πολιτική στην Ευρώπη

Το Δίκτυο Ευρωπαίων Οικονομολόγων για μια Εναλλακτική Οικονομική Πολιτική στην Ευρώπη, και το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου συνδιοργανώνουν το 31ο Ετήσιο Συνέδριο για μια Εναλλακτική Πολιτική στην Ευρώπη, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στις 22 & 23 Σεπτεμβρίου 2025, με τίτλο: Πού βαδίζει η Ευρώπη – Στρατιωτικοποίηση ή Κοινωνικός και Οικολογικός Μετασχηματισμός;

Τόπος: Πάντειο Πανεπιστήμιο, Λεωφ. Συγγρού 136, Αμφ. «Σάκης Καράγιωργας ΙΙ»

Έναρξη: Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, ώρα 14.30.

Γλώσσα: Αγγλική

Όπως τονίζουν στη σχετική ανακοίνωσή τους οι διοργανωτές, ο στρατηγικός αναπροσανατολισμός της ΕΕ και των προτεραιοτήτων της ευρωπαϊκής πολιτικής επικαθορίζονται τα τελευταία χρόνια από γεωπολιτικούς παράγοντες που δημιουργούν παγκόσμια αναστάτωση: τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, την ατζέντα MAGA και την επιβολή δασμών από τον Τραμπ σε όλα τα κράτη, περιλαμβανόμενης της Ε.Ε., και τον ανταγωνισμό με την Κίνα. Η κύρια αντίδραση της ΕΕ ήταν η προώθηση μαζικών δημόσιων δαπανών για τον επανεξοπλισμό και οι επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία, εν ολίγοις, η στρατιωτικοποίηση και η ετοιμότητα για πόλεμο. Αυτή η στρατηγική στροφή αναπροσανατολίζει τις μακροοικονομικές, κοινωνικές και βιομηχανικές πολιτικές της ΕΕ και των κρατών μελών αναθεωρώντας τους προηγούμενους στόχους προτεραιότητας, όπως η πρόληψη της κλιματικής καταστροφής, η επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και η διασφάλιση της κοινωνικής και οικολογικής δικαιοσύνης, υποτάσσοντάς τους στον γεωπολιτικό ανταγωνισμό. Η νέα στρατηγική της Ε.Ε. δεν εγγυάται την ανάκτηση οικονομικού δυναμισμού και τεχνολογικής υπεροχής, ενώ αναμένεται να έχει αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις, να επιδεινώσει την κλιματική κρίση και να οδηγήσει στον επαναπροσδιορισμό των κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων. Υπάρχει άμεση ανάγκη για μια εναλλακτική στρατηγική της Ε.Ε. απέναντι στις μεγάλες ευρωπαϊκές και παγκόσμιες προκλήσεις, σε μια ρευστή και μεταβαλλόμενη διεθνή τάξη. Στο συνέδριο θα συζητηθούν τόσο οι εξελίξεις και οι (αναμενόμενες) επιπτώσεις τους όσο και εναλλακτικές κατευθύνσεις πολιτικής.

Η πρώτη ημέρα του συνεδρίου (Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου) περιλαμβάνει τρεις ολομέλειες, που θα συζητήσουν:

την κατάσταση της Ένωσης,

τον ρόλο των εναλλακτικών οικονομικών μορφών και τους τρόπους σχεδιασμού του κοινωνικού και οικολογικού σχηματισμού της οικονομίας

την στρατιωτικοποίηση της ευρωπαϊκής οικονομίας και εναλλακτικές λύσεις.

Διακεκριμένοι ερευνητές και επιστήμονες θα συμμετέχουν σε αυτές:

Engelbert Stockhammer (King’s College), Μαρία Καραμεσίνη (Πάντειο Πανεπιστήμιο), Hans-Jurgen Bieling (University of Τübingen)

Vasilis Kostakis (Harvard University), Steffen Lehndorff (Institut Arbeit und Qualifikation), Sophie Elias Pinsonnault (University of Massachusetts)

Ευκλείδης Τσακαλώτος (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Αθήνα), Tobias Pflüger (Information Centre for Militarisation, Γερμανία), Monica Clua Losada (Universitat Pompeu Fabra), Annamaria Simonazzi (Sapienza University of Rome)

Τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου (Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου) θα παρουσιαστούν περισσότερα από 30 άρθρα από επιστήμονες από όλη την Ευρώπη στα εξής πέντε θεματικά εργαστήρια:

Ο μεταβαλλόμενος ρόλος του κράτους, η στρατιωτικοποίηση της ΕΕ και το μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

Κοινωνικο-οικολογικός μετασχηματισμός, βιομηχανική πολιτική και κρατική ρύθμιση

Απασχόληση, κοινωνικές ανισότητες και κοινωνική πολιτική

Βιωσιμότητα, οικονομική δημοκρατία και εναλλακτικές οικονομικές μορφές

Η πολιτική της ΕΕ και ο διεθνής ανταγωνισμός στην παγκόσμια οικονομία

Οι Ευρωπαίοι Οικονομολόγοι για μια Εναλλακτική Οικονομική Πολιτική στην Ευρώπη (EuroMemo Group) είναι ένα δίκτυο Ευρωπαίων κοινωνικών επιστημόνων, κυρίως οικονομολόγων, καθώς και πολιτικών επιστημόνων και νομικών. Το EuroMemo Group περιλαμβάνει παραδοσιακά συμμετέχοντες από ένα ευρύ φάσμα ευρωπαϊκών χωρών. Είναι ένα ανεξάρτητο δίκτυο που λειτουργεί εδώ και τρεις δεκαετίες, αμφισβητώντας το δόγμα TINA της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Πολιτικής. Είναι αφοσιωμένο στην προώθηση της πλήρους απασχόλησης με καλές συνθήκες εργασίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και ένταξης, με βάση την οικολογική βιωσιμότητα και τη διεθνή αλληλεγγύη.