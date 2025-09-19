Φωτιά τώρα στα Λιόδωρα Αρκαδίας – Επιχειρούν 5 εναέρια μέσα

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη 1:40 το μεσημέρι, στον οικισμό Λιοδώρα του δήμου Γορτυνίας στην Αρκαδίας.
Επί τόπου επιχειρούν 15 Πυροσβεστικά οχήματα, με 33 πυροσβέστες, 18 άτομα πεζοπόρο τμήμα της ΕΜΟΔΕ, 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη.
