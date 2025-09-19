Σύρος: Τέσσερις συλλήψεις την ώρα που 17χρονος προμηθευόταν ναρκωτικά

Δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της διακίνησης, αγοράς, πώλησης και κατοχής ναρκωτικών ουσιών σχηματίστηκε στη Σύρο σε βάρος τεσσάρων ατόμων, που συνελήφθησαν την Πέμπτη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σύρου- Ερμούπολης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης διακίνησης ναρκωτικών, χθες το απόγευμα οργανώθηκε στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία εντοπίστηκαν οι 3 δράστες (17χρονη, 22χρονος και 43χρονος) σε ραντεβού αγοραπωλησίας, να προμηθεύουν με ναρκωτικά τον 17χρονο.

Κατά την επέμβαση των αστυνομικών και τον αιφνιδιαστικό έλεγχο, βρέθηκαν στην κατοχή του 43χρονου 500 ευρώ, ως προερχόμενα από την πώληση των ναρκωτικά στον 17χρονο. Στην κατοχή του 22χρονου βρέθηκαν 25 «φιξάκια» συνολικού βάρους 30 γραμμαρίων και ζυγαριά ακριβείας, ενώ στην κατοχή του 17χρονου 5 γραμμ. κοκαΐνης που μόλις είχε αγοράσει.

Διαπιστώθηκε ότι η 17χρονη είχε οργανώσει το ραντεβού της αγοραπωλησίας.

Ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του 43χρονου, όπου βρέθηκαν επιπλέον 7,4 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης.

Οι ναρκωτικές ουσίες και τα υπόλοιπα ανευρεθέντα πειστήρια κατασχέθηκαν.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.