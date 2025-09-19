Κοζάνη: Κρίσιμη η κατάσταση του 53χρονου από την έκρηξη φιάλης στο Τσοτύλι

Eξαιρετικά κρίσιμη είναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες τοπικών μέσων, η κατάσταση του 53χρονου εργαζόμενου που τραυματίστηκε το πρωί μετά από έκρηξη φιάλης οξυγόνου, η οποία σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, κατά τη διάρκεια εργασιών σε μάντρα οικοδομικών υλικών έξω από το Τσοτύλι Βοϊου.

Ο πολυτραυματίας έχει εγκαύματα στο 60% πρόσωπου και θώρακα και έχει ακρωτηριαστεί σε χέρι και πόδι, ενώ μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, αφού προηγουμένως οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό στο Κέντρο Υγείας Τσοτυλίου και στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, έδωσαν μεγάλη μάχη και κατάφεραν να τον σταθεροποιήσουν.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να μεταφερθεί και ο δεύτερος τραυματίας, ο οποίος είναι, πάντως, εκτός κινδύνου.

Η έκρηξη ήταν ισχυρή και ακούστηκε σε όλη την περιοχή.

Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής, σε συνεργασία με την Αστυνομία, ερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, ενώ στο χώρο αναμένεται και κλιμάκιο της επιθεώρησης εργασίας.