Προσλήψεις προσωπικού ειδικών καθηκόντων στο Πυροσβεστικό Σώμα: Δείτε τις προκηρύξεις

Ξεκινούν οι διαδικασίες για την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού ειδικών καθηκόντων στο Πυροσβεστικό Σώμα, με τη δημοσίευση δύο νέων προκηρύξεων.

Στον πρώτο διαγωνισμό, προκηρύσσονται θέσεις για την κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα των εξής ειδικοτήτων:

Δέκα ιδιώτες ως Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων με το βαθμό του Υποπυραγού, κατηγορίας Χειριστών Ελικοπτέρων.

Έξι ιδιώτες ως Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων με το βαθμό του Υποπυραγού, κατηγορίας Χειριστών Αεροπλάνων.

Τρεις ιδιώτες ως Υπαξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων με το βαθμό του Αρχιπυροσβέστη, κατηγορίας Μηχανικών Τεχνικών Εναερίων Μέσων (ελικοπτέρων – αεροπλάνων).

Ο δεύτερος διαγωνισμός αφορά την κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα 20 ιδιωτών ως Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων με το βαθμό του Πυραγού, κατηγορίας Υγειονομικών με ειδικότητα Ιατρών.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, οι προκηρύξεις αυτές αποτελούν σημαντικό βήμα μετά την ψήφιση του Σχεδίου Νόμου «Πλαίσιο για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας: Διατάξεις για την πολιτική προστασία και το Πυροσβεστικό Σώμα», στοχεύοντας στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού σε κρίσιμους τομείς, όπως οι εναέριες επιχειρήσεις και η παροχή υγειονομικής υποστήριξης στα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τις προκηρύξεις και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην επίσημη ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Δείτε τις προκηρύξεις:

Προκήρυξη διαγωνισμού πρόσληψης δεκαεννέα (19) ιδιωτών ως πυροσβεστικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων κατηγοριών Χειριστών Εναερίων Μέσων και Μηχανικών Τεχνικών Εναερίων Μέσων Π.Σ. για το έτος 2025.

Προκήρυξη διαγωνισμού πρόσληψης είκοσι (20) ιδιωτών ως πυροσβεστικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων κατηγορίας Υγειονομικών στο Πυροσβεστικό Σώμα για το έτος 2025.