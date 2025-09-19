Ιωάννινα: Πετούσε με σφεντόνα μεταλλικά σφαιρίδια σε αστυνομικούς

Για τα αδικήματα της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, απόπειρας επικίνδυνης σωματικής βλάβης, διατάραξης οικιακής ειρήνης και παραβάσεις περί όπλων κατηγορείται ο άνδρας που συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης στα Ιωάννινα, από άνδρες της διμοιρίας υποστήριξης της τοπικής Διεύθυνσης Αστυνομίας.

Ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς, οι οποίοι λάμβαναν μέτρα τάξης στο κέντρο της πόλης, διότι έβαλλε εναντίον τους μεταλλικά σφαιρίδια με χρήση σφεντόνας, με κίνδυνο τραυματισμού τους, ενώ προκάλεσε φθορά στο υπηρεσιακό λεωφορείο της διμοιρίας.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν η σφεντόνα και 30 μεταλλικά σφαιρίδια.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.