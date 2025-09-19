Logo Image

Ιωάννινα: Πετούσε με σφεντόνα μεταλλικά σφαιρίδια σε αστυνομικούς

Κοινωνία

Ιωάννινα: Πετούσε με σφεντόνα μεταλλικά σφαιρίδια σε αστυνομικούς

ΕΛ.ΑΣ.

Προκάλεσε φθορά στο υπηρεσιακό λεωφορείο της διμοιρίας

Για τα αδικήματα της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, απόπειρας επικίνδυνης σωματικής βλάβης, διατάραξης οικιακής ειρήνης και παραβάσεις περί όπλων κατηγορείται ο άνδρας που συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης στα Ιωάννινα, από άνδρες της διμοιρίας υποστήριξης της τοπικής Διεύθυνσης Αστυνομίας.

Ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς, οι οποίοι λάμβαναν μέτρα τάξης στο κέντρο της πόλης, διότι έβαλλε εναντίον τους μεταλλικά σφαιρίδια με χρήση σφεντόνας, με κίνδυνο τραυματισμού τους, ενώ προκάλεσε φθορά στο υπηρεσιακό λεωφορείο της διμοιρίας.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν η σφεντόνα και 30 μεταλλικά σφαιρίδια.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube