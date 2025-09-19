Εύβοια: Φωτιά τώρα στην περιοχή Αντιάς Καρύστου

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη από το μεσημέρι στην περιοχή Αντιάς του δήμου Καρύστου, στην Εύβοια.

Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο κλήθηκαν να σπεύσουν 58 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 16 οχήματα.

Κινητοποιήθηκαν επίσης 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.