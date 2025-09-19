Κοζάνη: Έκρηξη σε μάντρα με οικοδομικά υλικά – 2 τραυματίες

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε μάντρα με οικοδομικά υλικά έξω από το Τσοτύλι του Δήμου Βοϊου στην Κοζάνη.

Κατά την έκρηξη, σύμφωνα με την ΕΡΤ, τραυματίστηκαν δύο άτομα, ηλικίας 55 ετών.

Και οι δύο έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο καθώς στο σημείο έσπευσε άμεσα το ΕΚΑΒ.

Ο ένας εκ των δύο φέρεται να είναι πιο σοβαρά τραυματισμένος στα άκρα. Οι γιατροί δίνουν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του και είναι σε ετοιμότητα το ΕΚΑΒ ώστε αφού σταθεροποιηθεί να μπορέσει να μεταφερθεί από το Μαμάτσειο Νοσοκομείο σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Ο δεύτερος τραυματίας είναι σε καλύτερη κατάσταση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Η έκρηξη προκλήθηκε, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από φιάλη οξυγόνου. Η έκρηξη ήταν ισχυρή και ακούστηκε σε όλη την περιοχή.