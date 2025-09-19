Logo Image

Κοζάνη: Έκρηξη σε μάντρα με οικοδομικά υλικά – 2 τραυματίες

Κοινωνία

Κοζάνη: Έκρηξη σε μάντρα με οικοδομικά υλικά – 2 τραυματίες

(Βασίλης Παπαδόπουλος-Eurokinissi)

Ο ένας εκ των δύο φέρεται να είναι πιο σοβαρά τραυματισμένος

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε μάντρα με οικοδομικά υλικά έξω από το Τσοτύλι του Δήμου Βοϊου στην Κοζάνη.

Κατά την έκρηξη, σύμφωνα με την ΕΡΤ, τραυματίστηκαν δύο άτομα, ηλικίας 55 ετών.

Και οι δύο έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο καθώς στο σημείο έσπευσε άμεσα το ΕΚΑΒ.

Ο ένας εκ των δύο φέρεται να είναι πιο σοβαρά τραυματισμένος στα άκρα. Οι γιατροί δίνουν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του και είναι σε ετοιμότητα το ΕΚΑΒ ώστε αφού σταθεροποιηθεί να μπορέσει να μεταφερθεί από το Μαμάτσειο Νοσοκομείο σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Ο δεύτερος τραυματίας είναι σε καλύτερη κατάσταση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Η έκρηξη προκλήθηκε, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από φιάλη οξυγόνου. Η έκρηξη ήταν ισχυρή και ακούστηκε σε όλη την περιοχή.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube