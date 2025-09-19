Logo Image

Αργολίδα: Σύλληψη δραπέτη των αγροτικών φυλακών

Κοινωνία

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ/ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ / INTIME NEWS

Έχει απασχολήσει κατ’ επανάληψη για σωρεία ποινικών αδικημάτων

Εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, απογευματινές ώρες της Πέμπτης στην Αθήνα, 47χρονος ο οποίος τον περασμένο Ιούνιο είχε δραπετεύσει από το Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Τίρυνθας Αργολίδας.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, οργανώθηκε επιχείρηση σε διαμέρισμα πολυκατοικίας.

Πρόκειται για άτομο που έχει απασχολήσει κατ’ επανάληψη για σωρεία ποινικών αδικημάτων, όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε ληστείες, σύσταση συμμορίας που διέπραττε κλοπές και πλαστογραφίες, αντίσταση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράνομη βία, παράβαση των νόμων περί όπλων, περί ναρκωτικών, περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και για τροχονομικές παραβάσεις.

Στο Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Τίρυνθας εξέτιε συνολική ποινή κάθειρξης 23 ετών και 9 μηνών (εκτιτέα 20 έτη) για ληστείες κατά συναυτουργία από άτομα που έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου, πλαστογραφία και χρήση πλαστού εγγράφου από κοινού.

Ο 47χρονος οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

