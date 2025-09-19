Υπουργείο Μετανάστευσης: Τι ισχύει με την έκδοση-ανάρτηση αποφάσεων ασύλου

Σε δημοσιεύματα στον τύπο περί αναστολής έκδοσης απορριπτικών αποφάσεων από πλευράς Υπηρεσίας Ασύλου απαντά το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Συγκεκριμένα, ενημερώνει για τα εξής:

Πρόκειται περί προσωρινής αναστολής της ηλεκτρονικής ανάρτησης των αποφάσεων και σε καμία περίπτωση περί αναστολής εξέτασης των υποθέσεων ασύλου.

Η αναστολή αυτή έγκειται στην ανάγκη προσαρμογής των ψηφιακών υποδειγμάτων (templates) της Υπηρεσίας στα νέα δεδομένα που ορίζει ο προσφάτως ψηφισθείς νόμος, όπως για παράδειγμα οι συντμήμενες προθεσμίες οικειοθελούς αποχώρησης. Οι αποφάσεις της Υπηρεσίας είναι σε ψηφιακή μορφή και το λεκτικό των κειμένων δεν επιδέχεται χειρόγραφης παρέμβασης.

Η σύνδεση της αναστολής με τη δήθεν αδυναμία κράτησης είναι απολύτως ανακριβής, καθώς όσοι λάβουν απορριπτική απόφαση, έχουν δικαίωμα προσφυγής, και συνεπώς μέχρι να απορριφθεί και η προσφυγή τους, δεν έχουν παραβιάσει τις διατάξεις του νόμου. Αντιθέτως, η αναστολή συνδέεται με την πλήρη εφαρμογή στις νέες προθεσμίες για να μην τίθεται θέμα ακυρότητας.

Η ανάρτηση των αποφάσεων ασύλου πρώτου βαθμού θα ξεκινήσει από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Οι διατάξεις του νέου νόμου συνεχίζουν να εφαρμόζονται κανονικά.

Η εφαρμογή του νέου νόμου αποδεικνύεται στην πράξη από τις πρόσφατες καταδικαστικές αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων και την επιβολή ποινών φυλάκισης για παράνομη παραμονή στη χώρα απορριφθέντων αιτούντων άσυλο. Μάλιστα, ήδη καταδικασθέντες αιτούνται την οικειοθελή αποχώρησή τους, αντί την εκτέλεση της ποινής.