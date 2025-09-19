Logo Image

Φωτιά τώρα στη Ρόδο

Κοινωνία

Φωτ. αρχείου: ΙΝΤΙΜΕ/ ΨΩΜΑΣ Β.

Χάρη στην έγκαιρη κινητοποίηση των αρχών, η πυρκαγιά περιορίστηκε άμεσα

Φωτιά εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, σήμερα Παρασκευή το πρωί.

Χάρη στην έγκαιρη κινητοποίηση των αρχών, η πυρκαγιά περιορίστηκε άμεσα.

Στο σημείο κλήθηκαν να σπεύσουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

