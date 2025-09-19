Φωτιά τώρα στη Ρόδο

Φωτιά εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, σήμερα Παρασκευή το πρωί.
Χάρη στην έγκαιρη κινητοποίηση των αρχών, η πυρκαγιά περιορίστηκε άμεσα.
Στο σημείο κλήθηκαν να σπεύσουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
