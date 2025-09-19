Νέο βίντεο από το θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλιαγμένης: Αφρενάριστο το αυτοκίνητο του 21χρονου – Ακινητοποιημένο για 20 δεύτερα σε πράσινο φανάρι το ΙΧ της 64χρονης

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή της μία γυναίκα 64 ετών και να τραυματιστούν ακόμη τρεις άνθρωποι.

Ανάμεσα στο υλικό που εξετάζουν οι αστυνομικοί της Τροχαίας είναι νέο βίντεο-ντοκουμέντο που δείχνει τι προηγήθηκε της αιματηρής καραμπόλας στην οποία ενεπλάκησαν τρία ΙΧ αυτοκίνητα και ένα ταξί.

Στο νέο βίντεο διακρίνεται το όχημα που οδηγούσε ο 21χρονος να κινείται με υψηλή ταχύτητα στη μεσαία λωρίδα και να καρφώνεται σχεδόν αφρενάριστο στο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε και οδηγούσε η 64χρονη, η οποία είχε παραμείνει ακινητοποιημένη για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα σε πράσινο φανάρι, απέναντι από την πρώην αμερικανική βάση.

Το φανάρι είναι πράσινο για τα οχήματα και κόκκινο για τους πεζούς, ωστόσο, η 64χρονη για άγνωστο λόγο έχει σταματήσει το όχημά της στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας, το οποίο ο 21χρονος οδηγός φαίνεται να μην βλέπει έγκαιρα με αποτέλεσμα να μην κόψει καθόλου ταχύτητα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πιθανολογείται ότι η 64χρονη αντιμετώπισε είτε κάποιο πρόβλημα υγείας είτε μηχανική βλάβη, καθώς δεν φαίνεται να έχουν ανάψει ούτε τα αλάρμ ούτε τα φώτα φρένων.

Λίγη ώρα αργότερα, στο επόμενο πλάνο, φαίνεται το όχημα να έχει γυρίσει ανάποδα αφού πρώτα χτύπησε σε κολώνα και να έχει ανατραπεί στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα η 64χρονη. Το όχημα του 21χρονου πέρασε επίσης στο αντίθετο ρεύμα, συγκρούστηκε διαδοχικά με τρίτο αυτοκίνητο και στη συνέχεια με το ταξί.

Η κατάσταση των τραυματιών

Σύμφωνα με την δημόσια τηλεόραση, οι δύο από τους τρεις τραυματίες είναι ελαφρά τραυματισμένοι και δεν νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ενώ ο τρίτος τραυματίας που έφερε πιο σοβαρά τραύματα πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.