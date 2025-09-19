Στη Νέα Υόρκη ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος – Τέλεσε δοξολογία στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Σημείο Μηδέν

Στη Νέα Υόρκη συνεχίζεται η πατριαρχική και αποστολικής επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την ολοκλήρωση των επαφών που είχε στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Ο Πατριάρχης χοροστάτησε στη Δοξολογία στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία και Εθνικό Προσκύνημα του Αγίου Νικολάου στο Σημείο Μηδέν στο Μανχάταν.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, αναφέρθηκε στην «αέναη» αποστολή του Ιερού του Αγίου Νικολάου, εξηγώντας ότι το τεράστιο πλήθος πιστών και επισκεπτών που βρίσκουν παρηγοριά δείχνει ότι από από τον Βόσπορο μέχρι τον ποταμό Χάντσον «είμαστε όλοι πολίτες… μιας γης που είναι το σπίτι όλων μας».

Μετά την εκδήλωση στον Άγιο Νικόλαο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης μετέβη στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο Μητροπολίτης Λαοδικείας Θεοδώρητος, ο Μητροπολίτης Σηλυβρίας Μάξιμος, ο Μέγας Εκκλησιάρχης Αέτιος, καθώς και ο πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου πατέρας Αλέξανδρος Καρλούτσος.

Συνάντηση με Γκουτέρες

Στο πλαίσιο της Πατριαρχικής και Αποστολικής Επίσκεψης του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος συναντήθηκε επίσης το μεσημέρι της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρίου 2025, με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, στην έδρα του τελευταίου στη Νέα Υόρκη.

Ο Γενικός Γραμματέας υποδέχθηκε θερμά τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ενώ η συζήτηση επικεντρώθηκε σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως οι πρωτοβουλίες για διάλογο μεταξύ λαών, θρησκειών και πολιτισμών.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν επίσης ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο Σεβ. Μητροπολίτης Λαοδικείας Θεοδώρητος, ο Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας Μάξιμος και ο Πανοσιολ. Μέγας Εκκλησιάρχης Αέτιος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ