Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025

Τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “10+1 κίτρινες κάρτες στο εργαστικό ν/σχ”

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Γιατί το κρέας έγινε είδος πολυτελείας”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Πού πωλούνται σπίτια έως 200.000 ευρώ”

ΕΣΤΙΑ: “Η λογοκρισία στην Δύση”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “ΑΚΡΑ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Δεύτερη η Αθήνα σε θύματα της κλιματικής αλλαγής”

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Μήνυμα αγωνιστικής κλιμάκωσης απο το μαζικό μπλόκο στον Ε-65”

ΤA NEA: “Μία χρυσή λίρα όσο ένας μισθός”

ΚONTRA: “ΕΚΒΙΑΣΤΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ”