Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025

Τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025.
Δείτε τα αναλυτικά εδώ.
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “10+1 κίτρινες κάρτες στο εργαστικό ν/σχ”
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Γιατί το κρέας έγινε είδος πολυτελείας”
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Πού πωλούνται σπίτια έως 200.000 ευρώ”
ΕΣΤΙΑ: “Η λογοκρισία στην Δύση”
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “ΑΚΡΑ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ”
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Δεύτερη η Αθήνα σε θύματα της κλιματικής αλλαγής”
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Μήνυμα αγωνιστικής κλιμάκωσης απο το μαζικό μπλόκο στον Ε-65”
ΤA NEA: “Μία χρυσή λίρα όσο ένας μισθός”
ΚONTRA: “ΕΚΒΙΑΣΤΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ”