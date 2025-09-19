Μαίνεται η μεγάλη φωτιά στη χωματερή Χανίων

Ανεξέλεγκτη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) της ΔΕΔΙΣΑ στο Ακρωτήρι Χανίων, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για την κατάσβεσή της.

Στο έργο συνδράμουν υδροφόρες Δήμων, ενώ γίνεται εκτεταμένη χωματοκάλυψη για τον περιορισμό των φλογών.

Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Σημανδηράκης υπογράμμισε ότι προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των εργαζομένων και η αποτροπή εξάπλωσης της φωτιάς.

Τόνισε πως η μάχη θα διαρκέσει πολλές ώρες και κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν προσωρινά την απόρριψη απορριμμάτων στους κάδους.

Ο κ. Σημανδηράκης ευχαρίστησε τους εργαζομένους και τους πολίτες για τη συνεργασία, σημειώνοντας ότι «τα Χανιά θα παραμείνουν ένας από τους πιο καθαρούς δήμους της χώρας».

Μπορεί να σιγοκαίει για μέρες

Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Γιώργο Τσαπάκο, το κύριο βάρος της κατάσβεσης δίνεται μέσω επιχωματώσεων, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επεμβαίνουν όπου χρειάζεται με ρίψεις νερού.

Εκτίμησε ότι η φωτιά μπορεί να συνεχίσει να σιγοκαίει ακόμη και για μέρες, χωρίς ωστόσο πρόβλημα από καπνό ή τοξικότητα, χάρη στους ανέμους που πνέουν στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ