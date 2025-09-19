«Κατακλυσμική» η κρίση στη Γάζα – Σχέδιο Μπλερ για την επόμενη μέρα και βέτο ΗΠΑ στον ΟΗΕ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έχει εξουσιοδοτήσει τον Τόνι Μπλερ να συσπειρώσει διεθνείς παράγοντες γύρω από μια πρότασή του για σύσταση μεταβατικού φορέα θα διοικήσει μεταπολεμικά τη Λωρίδα της Γάζας έως ότου αυτή παραδοθεί στην Παλαιστινιακή Αρχή.

Την πληροφορία μεταδίδουν οι Times of Israel, επικαλούμενοι τέσσερις πηγές με γνώση του θέματος και ενώ η κατάσταση στη Πόλη της Γάζας, σύμφωνα με όσα περιγράφει αξιωματούχος του ΟΗΕ στο BBC είναι «σε γενικές γραμμές κατακλυσμική», καθώς ισραηλινά άρματα μάχης και στρατεύματα συνεχίζουν την προέλασή τους στην τρίτη ημέρα της χερσαίας επίθεσης.

Ένα ατέλειωτο ποτάμι Παλαιστινίων κατευθύνεται προς Νότον ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι παραμένουν μη έχοντας που να διαφύγουν.

Όσον αφορά την πρόταση Μπλερ: Άρχισε να διαμορφώνεται τους πρώτους μήνες του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, αλλά τους τελευταίους μήνες έχει εξελιχθεί σε σχέδιο για τον τερματισμό της σύρραξης, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι μια συμφωνία από εμπλεκόμενα μέρη σχετικά με το σώμα που θα αντικαταστήσει τη Χαμάς στη Γάζα είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση μόνιμης κατάπαυσης του πυρός και την απελευθέρωση ομήρων, πάντα σύμφωνα με τις πηγές

Η εμπλοκή Μπλερ στον μεταπολεμικό σχεδιασμό της Γάζας έχει αποκαλυφθεί ήδη από τη συμμετοχή του σε συνεδρίαση στον Λευκό Οίκο στις 27 Αυγούστου αλλά, οι λεπτομέρειες της πρότασής του δεν έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα.

«Μεταβατική αρχή»

Η πρόταση προβλέπει την ίδρυση μιας Διεθνούς Μεταβατικής Αρχής στη Γάζα (GITA) μαζί με μια σειρά από δευτερεύουσες δομές.

Προηγούμενα δημοσιεύματα έχουν συνδέσει τον Μπλερ με προσπάθειες που αποσκοπούν στην «εθελοντική» αποχώρηση Παλαιστινίων από τη Γάζα ή και με την οικοδόμηση της « Ριβιέρας Τραμπ » στη Λωρίδα της φερώνυμης περΙοχής. Αλλά η πραγματική πρόταση του πρώην Βρετανού πρωθυπουργού δεν φέρεται να σχετίζεται με αυτές τις ενώ προβλέπει και τη δημιουργία μιας «Μονάδας Διατήρησης των Δικαιωμάτων Ιδιοκτησίας», με στόχο να διασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε οικειοθελής αναχώρηση κατοίκων της Γάζας δεν θα θέσει σε κίνδυνο το δικαίωμά τους να επιστρέψουν στον θύλακα ή να διατηρήσουν την ιδιοκτησία περιουσίας.

«Δεν έχουμε κάποιο σχέδιο για την απομάκρυνση του πληθυσμού της Γάζας από τη Γάζα. Η Γάζα είναι για τους κατοίκους της Γάζας», δήλωσε μια πηγή που συμμετείχε στις συζητήσεις για το σχέδιο Μπλερ.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, o Τραμπ -παρότι αρχικά είχε νομιμοποιήσει την έννοια της «εθελοντικής μετανάστευσης» τον περασμένο Φεβρουάρι όταν ανακοίνωσε το σχέδιό του να καταλάβει τη Γάζα και να μετεγκαταστήσει μόνιμα ολόκληρο τον πληθυσμό της— έκτοτε έχει αποστασιοποιηθεί από την εν λόγω ιδέα.

Φέρεται δε, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης στον Λευκό Οίκο στις 27 Αυγούστου, να έχει ξεκαθαρίσει ότι θα ακολουθήσει το σχέδιο Μπλερ, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο παράγων Κούσνερ

Η συνάντηση της 27ης Αυγούστου διοργανώθηκε από τον γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος διετέλεσε ανώτερος σύμβουλος κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ και παρέμεινε αφοσιωμένος σε ζητήματα της Μέσης Ανατολής κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, συμβουλεύοντας τακτικά τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ.

Ο δε Μπλερ φέρεται να έχει ξεκινήσει τακτική επαφή με αξιωματούχους του Τραμπ, ενημερώνοντάς τους για την πρόοδό του, ενώ συναντάται με ηγέτες όλης την περιοχή και προσπαθεί να διευθετήσει λεπτομέρειες του σχεδίου του, ανέφερε πηγή που γνωρίζει τις συζητήσεις.

Ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου φέρεται να συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς τον Ιούλιο.

Η Παλαιστινιακή Αρχή έχει εκφράσει την επιθυμία της να επιβλέπει άμεσα το μεταπολεμικό κυβερνητικό όργανο στη Γάζα και το σχέδιο Μπλερ δεν φαίνεται να ικανοποιεί αυτόν τον στόχο. Ωστόσο, πηγή που γνωρίζει τις συζητήσεις ανέφερε ότι η Ραμάλα (έδρα της Παλαιστινιακής Αρχής) έχει συμμετάσχει εποικοδομητικά» σε αυτό

Η πρόταση του Μπλερ προβλέπει σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην Παλαιστινιακή Αρχή και περιορίζει τη συμμετοχή της στην μεταβατική αρχή (GITA) σε θέματα συντονισμού. Ωστόσο, η Παλαιστινιακή Αρχή εμπεριέχεται σε όλο το σχέδιο, το οποίο προβλέπει «την τελική ενοποίηση όλων των παλαιστινιακών εδαφών υπό την διοίκησή της».

Πρόκειται για εξέλιξη την οποία ο Νετανιάχου έχει αγωνιστεί σθεναρά να αποτρέψει.