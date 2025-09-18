Logo Image

Νίκος Καπετανίδης – Ευαγόρας Παλληκαρίδης: Ήρωες του Πόντου και της Κύπρου με κοινές αξίες και ίδια μοίρα

Κοινωνία

(Φωτ.: facebook.com/TemeteronAmmochostou)

Μεγαλειώδης εκδήλωση μνήμης στην Πάφο – Το όνομα του Πόντιου εθνομάρτυρα σε αίθουσες τελετών δύο σχολείων της Κύπρου

Μπορεί οι δυο τους να έζησαν σε διαφορετικές εποχές και σε άλλους τόπους, να μην συναντήθηκαν ποτέ οι δρόμοι τους, ωστόσο ο βίος και οι επιλογές τους αποτελούν οδηγό για τις νεότερες γενιές Ποντίων και Κυπρίων.

Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης και ο Νίκος Καπετανίδης, οι δύο ήρωες της Κύπρου και του Πόντου, εξακολουθούν να εμπνέουν σήμερα, παρά τις δεκαετίες που έχουν παρέλθει από τον θάνατό τους, στο όνομα της πατρίδας.

Πριν από λίγα 24ωρα, στο Ρωμαϊκό Ωδείο Πάφου, σκόρπισαν ρίγη συγκίνησης Πόντιοι και Κύπριοι συντελεστές μεγαλειώδους συναυλίας που ήταν αφιερωμένη στον Νίκο Καπετανίδη και τον Ευαγόρα Παλληκαρίδη.

