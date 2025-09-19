Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025, τη μνήμη των Αγίων Τροφίμου, Σαββατίου και Δορυμέδοντος, των Μαρτύρων.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

Οι Άγιοι Θεόδωρος ο πρίγκιπας, Δαβίδ και Κωνσταντίνος οι υιοί του

Ο Άγιος Θεόδωρος εκ Ταρσού, Αρχιεπίσκοπος Καντουαρίας

Η Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Οσίου Αμφιλοχίου Μακρή

Οι Άγιοι Τρόφιμος, Σαββάτιος και Δορυμέδων έζησαν κατά τον 3ο αιώνα. Ομολόγησαν με θάρρος την πίστη τους στον Χριστό και οδηγήθηκαν σε σκληρά βασανιστήρια. Η υπομονή και η ανδρεία τους ανέδειξαν την αγιότητά τους και ενέπνευσαν πολλούς Χριστιανούς της εποχής εκείνης.

Οι Άγιοι Θεόδωρος, Δαβίδ και Κωνσταντίνος, πρίγκιπες της Ρωσίας, μαρτύρησαν τον 11ο αιώνα, όταν αρνήθηκαν να ασπαστούν την ειδωλολατρία. Τιμώνται ιδιαίτερα στη ρωσική γη ως προστάτες και μάρτυρες πίστης.

Ο Άγιος Θεόδωρος εκ Ταρσού, σπουδαίος εκκλησιαστικός ηγέτης του 7ου αιώνα, έγινε Αρχιεπίσκοπος Καντουαρίας και συνέβαλε καθοριστικά στην εδραίωση της Ορθόδοξης πίστης στη Δύση.

Ο Όσιος Αμφιλόχιος Μακρής, σύγχρονος άγιος της Εκκλησίας, υπήρξε γέροντας με βαθιά πνευματικότητα και χαρίσματα, ο οποίος εκοιμήθη το 1970 και ανακηρύχθηκε άγιος το 2018. Σήμερα τιμάται η ανακομιδή των ιερών του λειψάνων.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Ευχές για την ονομαστική τους εορτή δέχονται σήμερα οι:

Σαββατία, Σαββατίνα, Σαββάτα

Σαββάτης, Σαββάτιος, Σάββατος

Χρόνια πολλά σε όλες και όλους!