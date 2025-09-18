Η SEAJETS εγκαινιάζει την παιδική χαρά στο Πάρκο Νεολαίας του Δήμου Κηφισιάς στη Νέα Ερυθραία

Τα εγκαίνια της νέας παιδικής χαράς στο Πάρκο Νεολαίας της Νέας Ερυθραίας πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025, με τα παιδικά γέλια να πλημμυρίζουν τον χώρο.

Η παιδική χαρά ανακατασκευάστηκε ολοκληρωτικά, με πλήρη αντικατάσταση του δαπέδου και την τοποθέτηση ολοκαίνουργιων, πιστοποιημένων παιχνιδιών, μεταμορφώνοντας τον χώρο σε ένα σύγχρονο και υψηλής αισθητικής σημείο αναψυχής για τα παιδιά και τους συνοδούς τους.

Το έργο υλοποιήθηκε με τη χορηγία της SEAJETS και του κ. Μάριου Ηλιόπουλου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αναβάθμιση του δημόσιου αυτού χώρου. Την τελετή των εγκαινίων ευλόγησε με την παρουσία του και τον αγιασμό ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης πατήρ Αθανάσιος Ντέτσικας, ενώ παρών ήταν και ο Δήμαρχος κ. Βασίλης Ξυπολυτάς.