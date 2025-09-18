Χαλκιδική: Έρευνες για 27χρονο δραπέτη των Αγροτικών Φυλακών Κασσάνδρας

Αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό κρατουμένου των αγροτικών φυλακών Κασσάνδρας, στη Χαλκιδική.

Ο 27χρονος, υπήκοος Αλβανίας, φαίνεται να απέδρασε από τις εγκαταστάσεις του σωφρονιστικού ιδρύματος.

Η απουσία του διαπιστώθηκε σήμερα, Πέμπτη, το μεσημέρι.

Αστυνομικές έρευνες

Η διοίκηση του σωφρονιστικού καταστήματος ενημέρωσε άμεσα το Αστυνομικό Τμήμα Κασσάνδρας για να ξεκινήσουν έρευνες προκειμένου να εντοπιστεί.

Σημειώνεται ότι οι κρατούμενοι στις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας ζουν σε ημιελεύθερο καθεστώς, προσφέροντας εργασία στις εγκαταστάσεις του σωφρονιστικού ιδρύματος.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ