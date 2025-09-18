Logo Image

Χαλκιδική: Έρευνες για 27χρονο δραπέτη των Αγροτικών Φυλακών Κασσάνδρας

Κοινωνία

Χαλκιδική: Έρευνες για 27χρονο δραπέτη των Αγροτικών Φυλακών Κασσάνδρας

Βασίλης Παπαδόπουλος/Eurokinissi/Φωτογραφία αρχείου

Η απουσία του διαπιστώθηκε σήμερα, Πέμπτη, το μεσημέρι

Αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό κρατουμένου των αγροτικών φυλακών Κασσάνδρας, στη Χαλκιδική.

Ο 27χρονος, υπήκοος Αλβανίας, φαίνεται να απέδρασε από τις εγκαταστάσεις του σωφρονιστικού ιδρύματος.

Η απουσία του διαπιστώθηκε σήμερα, Πέμπτη, το μεσημέρι.

Αστυνομικές έρευνες

Η διοίκηση του σωφρονιστικού καταστήματος ενημέρωσε άμεσα το Αστυνομικό Τμήμα Κασσάνδρας για να ξεκινήσουν έρευνες προκειμένου να εντοπιστεί.

Σημειώνεται ότι οι κρατούμενοι στις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας ζουν σε ημιελεύθερο καθεστώς, προσφέροντας εργασία στις εγκαταστάσεις του σωφρονιστικού ιδρύματος.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube