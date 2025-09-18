Συγκεντρώσεις και πορείες στη μνήμη του Παύλου Φύσσα, 12 χρόνια μετά τη δολοφονία του

Πλήθος κόσμου έχει ξεκινήσει να συγκεντρώνεται στο μνημείο του Παύλου Φύσσα, του καλλιτέχνη ο οποίος έπεσε νεκρός πριν από 12 χρόνια στο Κερατσίνι, δολοφονημένος από το μέλος της Χρυσής Αυγής Γιώργο Ρουπακιά.

Οι γονείς του, συγγενικά του πρόσωπα, φίλοι, γνωστοί καλλιτέχνες, εκπρόσωποι από πολιτικές παρατάξεις και οργανώσεις, βρίσκονται ήδη στο σημείο για να τιμήσουν τη μνήμη του.

Θα ακολουθήσουν ομιλίες και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί πορεία προς τα στενά του Πειραιά και τη μάντρα του Μπλόκου της Κοκκινιάς.

Αστυνομικοί της Τροχαίας βρίσκονται ήδη επί τόπου προκειμένου να προχωρήσουν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ώστε να διευκολύνουν την κίνηση των διαδηλωτών ενώ διακριτική είναι η παρουσία των ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή.

Ο Παύλος Φύσσας έπεσε νεκρός από τις τρεις μαχαιριές του καταδικασμένου Γιώργου Ρουπακιά. Ο δράστης και μέλος της «Χρυσής Αυγής» διαπληκτίστηκε με τον Παύλο Φύσσα και τον μαχαίρωσε μία φορά στον μηρό και δύο στον θώρακα.

Οι συγγενείς και οι φίλοι του καλλιτέχνη υποστηρίζουν πως χάθηκε πολύτιμος χρόνος έως ότου φτάσει στο σημείο η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, με αποτέλεσμα ο άτυχος Παύλος να καταλήξει εξαιτίας των βαρύτατων τραυμάτων του.

Το 2020 ήρθε η ιστορική καταδίκη από τη Δικαιοσύνη, καταδικάζοντας τον ηγετικό σκληρό πυρήνα της Χρυσής Αυγής με τον χαρακτηρισμό της εγκληματικής οργάνωσης.

Το πρωί της Πέμπτης οι γονείς του Παύλου κατέθεσαν στεφάνι στο μνημείο.

Η μητέρα του Παύλου, παραδοσιακά αγκαλιάζει το μνημείο και δίνει ένα φιλί στον γιο της που έχασε τόσο άδικα πριν από 12 χρόνια.