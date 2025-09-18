Η μεγάλη επιστροφή των εταιρικών ομολόγων: Οι ελληνικές επιχειρήσεις βγαίνουν στην αγορά για πάνω από 1,5 δισ. ευρώ

Φουντώνει ξανά η εγχώρια αγορά εταιρικών ομολόγων, με τις εισηγμένες εταιρείες να επιστρέφουν δυναμικά, με εκδόσεις που μπορεί να υπερβούν το 1,5 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2025, έπειτα από μια περίοδο αδράνειας που σχετίστηκε με τα υψηλά επιτόκια του ευρώ.

Στόχος των διοικήσεων είναι να ανανεωθούν ομολογιακά δάνεια που λήγουν την επόμενη διετία και παράλληλα να χρηματοδοτηθούν επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται αυτή την περίοδο.

Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη της αγοράς ομολόγων, στον σχεδιασμό της έκδοσης εταιρικών τίτλων για την αναχρηματοδότηση παλαιότερων εκδόσεων βαρύνει και το ενδεχόμενο των «κλειστών» αγορών. Σε μια περίπτωση, δηλαδή, που μια αιφνίδια αναταραχή στις αγορές οδηγήσει σε κατακόρυφη άνοδο των αποδόσεων, όπως συνέβη τον περασμένο Απρίλιο λόγω της επιβολής των δασμών από την κυβέρνηση Trump.

Οι εισηγμένες εταιρείες στοχεύουν στην προσέλκυση του επενδυτικού κοινού και των αποταμιευτών που αναζητούν υψηλότερες αποδόσεις, μετά την καθοδική πορεία των επιτοκίων του ευρώ που προσγειώθηκαν στο 2% από την ΕΚΤ, σε συνδυασμό με το «φορολογικό αβαντάζ» της μείωσης του φόρου των τόκων στα εταιρικά ομόλογα στο 5% από 15% προηγουμένως.

Το σύνθημα δόθηκε από τον μεγαλύτερο κατασκευαστικό όμιλο της χώρας, τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία προχωρά την ερχόμενη Τρίτη στην έκδοση εταιρικού ομολόγου αξίας 500 εκατ. ευρώ, για να ακολουθήσει το νέο ευρωομόλογο που θα εκδώσει η ΔΕΗ στις αρχές Οκτωβρίου, ενώ σειρά θα πάρει και η Lamda Development, με στόχο να αντλήσει περί τα 400 εκατ. ευρώ. Είχε προηγηθεί η έκδοση της Aegean Airlines τον Ιούλιο, με την άντληση 250 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρουν αναλυτές της αγοράς, η εποχή ενδείκνυται για νέες εκδόσεις ομολόγων, παρά την αναταραχή που επικρατεί στην ευρωπαϊκή αγορά κρατικών τίτλων. Η πτωτική πορεία των επιτοκίων έχει επαναφέρει στο προσκήνιο την αγορά των εταιρικών ομολόγων, ενώ, όπως και για τις μετοχές και τα αμοιβαία κεφάλαια, στοίχημα παραμένει η προσέλκυση κεφαλαίων από τη μεγάλη δεξαμενή των ελληνικών καταθέσεων, που σήμερα προσεγγίζει τα 240 δισ. ευρώ.

Εννέα χρόνια

Από το 2016 που ξεκίνησε να λειτουργεί στην πλατφόρμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών η αγορά εταιρικών ομολόγων έχουν απευθυνθεί στο επενδυτικό κοινό 34 εταιρείες και έχουν αντλήσει συνολικά 5,4 δισ. ευρώ.

Η Aegean Airlines ήταν η 35η εταιρεία που άντλησε τον περασμένο Ιούλιο 250 εκατ. με το προσφερόμενο επιτόκιο στο 3,70%. H Aegean Airlines διαθέτει επίσης επταετές ομολογιακό (λήξη 2026), ύψους 200 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 3,6%, το οποίο δεν διαθέτει ρήτρα πρόωρης αποπληρωμής.

Θα ακολουθήσει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην 36η θέση ως εισηγμένη, με στόχο την άντληση μισού δισεκατομμυρίου ευρώ. Το 2024 εισήλθαν στη ρυθμιζόμενη αγορά σταθερών τίτλων του Χ.Α. οι ομολογίες της Autohellas και της Intralot.

Στους Έλληνες

Το εταιρικό ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ απευθύνεται κατά κύριο λόγο στην ελληνική επενδυτική κοινότητα και κυρίως σε όσους αποκαλούνται μικροεπενδυτές. Η χαμηλότερη αξία με την οποία μπορεί να τοποθετηθεί κάποιος στο ομόλογο είναι τα 1.000 ευρώ. Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το 30% των ομολογιών θα κατανεμηθεί στους ιδιώτες επενδυτές.

Με τον τρόπο αυτό η εταιρεία διευρύνει το επενδυτικό της κοινό, καθιστώντας και τους μικρούς της αγοράς κοινωνούς στα έργα της που προσδίδουν υπεραξία στην ελληνική οικονομία. Το ομόλογο επταετούς διάρκειας και ύψους 500 εκατ. ευρώ έρχεται να ενισχύσει τη ρευστότητα του ομίλου. Με ένα ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων ύψους 6,9 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αντλεί πρόσθετη χρηματοδότηση για την υλοποίηση έργων υποδομής στους τομείς των κατασκευών, των παραχωρήσεων και των ΑΠΕ.

Άλλωστε, από τα 487,7 εκατ. ευρώ, που στοχεύει να αντλήσει (αφαιρουμένων των εξόδων της έκδοσης), τα 243,85 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν για τον προαναφερόμενο σκοπό, αλλά και ενδεχομένως και για εξαγορές εταιρειών ή και συμμετοχές σε projects.

Ταυτόχρονα ο μεγαλύτερος κατασκευαστικός όμιλος της χώρας θα λάβει και μία σημαντική ανάσα στον δανεισμό του, καθώς μέρος των κεφαλαίων αυτών θα κατευθυνθεί και για την εξόφληση μέρους του δανεισμού του. Και πιθανότατα για την κάλυψη μέρους παλαιότερης ομολογιακής έκδοσης, η οποία λήγει το 2027. Τα έργα του Ομίλου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι στον τομέα των παραχωρήσεων και για τα επόμενα χρόνια εξασφαλίζουν μερίσματα της τάξης των 10 δισ. ευρώ και συνεπώς οι τοποθετήσεις στο ομόλογο είναι κατά μία έννοια εγγυημένες, όπως σημειώνουν χρηματιστηριακοί αναλυτές.

Διερευνητικές επαφές

Σύμφωνα με πρόσφατο ρεπορτάζ της «Ν», η Lamda Development πραγματοποιεί αυτή την περίοδο διερευνητικές επαφές με τις τράπεζες, προκειμένου να προχωρήσει σε νέα έκδοση ομολόγου, με στόχο να αντλήσει κεφάλαια άνω των 400 εκατ. ευρώ.

Οι αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν τις επόμενες ημέρες, ωστόσο οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα πρόκειται για ομόλογο το οποίο θα διατεθεί στο εγχώριο επενδυτικό κοινό. Εφόσον προχωρήσει, θα είναι το δεύτερο μεγάλο εταιρικό ομόλογο ελληνικού ομίλου το β’ εξάμηνο του 2025.

Η Lamda Development διαθέτει δύο εταιρικά ομολογιακά δάνεια. Το πρώτο, ύψους 320 εκατ. ευρώ (λήξη 2027), έχει ετήσιο επιτόκιο 3,4%, ενώ η δεύτερη, 7ετής ομολογιακή έκδοση, ύψους 230 εκατ. ευρώ (λήξη 2029), έχει ετήσιο επιτόκιο 4,7%.